La Tanière participe à une opération de sauvetage d'envergure, 46 animaux sauvages sont saisis chez un particulier

Les autorités girondines ont sollicité le zoo-refuge La Tanière, mercredi 19 janvier 2022, pour évacuer et prendre en charge 46 animaux sauvages détenus dans des conditions déplorables chez un particulier. Une opération de sauvetage qui a marqué les esprits...

L'année commence fort pour La Tanière. Après avoir secouru 250 lapins en décembre dernier, l'organisme a ouvert ses portes en urgence à des fauves, primates, oiseaux, marsupiaux et autres créatures, jeudi 20 janvier, à l'aube. Au total, ce sont 46 animaux sauvages qui y ont trouvé refuge et profiteront d'espaces de vie plus vastes.

Tous ont été récupérés la veille par une équipe de La Tanière, sous le contrôle des autorités policières. Les individus ont été sauvés de conditions de détention peu favorables. Parmi les nouveaux arrivants, 8 ont été réorientés vers d'autres parcs animaliers, tandis que les 38 restants ont été placés en quarantaine.

© La Tanière Zoo-refuge

Cet isolement provisoire sert à effectuer une batterie de tests, tant au niveau physique que psychologique. « Nous vérifions qu'ils ne sont pas porteurs de bactéries ou de virus, tout ce qui pourrait être délétère à la fois pour notre personnel et pour les congénères avec lesquels ils vont être mis en contact par la suite », a déclaré notre interlocutrice.

Cette période sera également l'occasion de mettre en place le « medical training », une phase permettant d'instaurer la confiance entre l'homme et l'animal. Au cours de ce processus, les nouveaux pensionnaires apprennent à s'approcher de leurs soigneurs sans ressentir la moindre contrainte ou le moindre stress. Une telle proximité s'avère essentielle pour les ausculter en toute sérénité.

© La Tanière Zoo-refuge

L'ouverture d'une enquête

Une semaine après le branle-bas de combat, La Tanière attend encore des résultats, notamment sanguins. La présence de salmonellose, une infection bactérienne, est soupçonnée chez certains résidents.

En outre, les vétérinaires ont instauré un rééquilibrage alimentaire, car des animaux naguère nourris de manière inappropriée souffrent d'embonpoint. Une surveillance particulière a également été mise en place auprès de femelles potentiellement gestantes. Autant dire que les équipes du refuge ont du pain sur la planche.

© La Tanière Zoo-refuge

En attendant, une enquête judiciaire est en cours. « Les condamnations dont nous avons pu être témoins jusqu'à présent, sur d'autres opérations, sont des amendes, de la prison avec sursis et l'interdiction de détenir des animaux », a ajouté la porte-parole de l'organisation. Affaire à suivre...

© La Tanière Zoo-refuge

Remettre les animaux sur pattes

À l'heure actuelle, le personnel, composé de près de 80 salariés et d'une centaine de bénévoles, s'occupe d'environ 600 pensionnaires. La majeure partie d'entre eux sont issus de sauvetages ou sortent de laboratoires.

Lieu de transition pour remettre les animaux cabossés de la vie sur pattes avant de les accompagner vers d'autres horizons (parcs animaliers adoptant la même éthique, par exemple), ainsi que « maison de retraite » pour d'autres, La Tanière porte bien le nom de « refuge ».

La philosophie de cet eldorado réservé aux âmes en peine ? Sauver, abriter et soigner. Après voir vécu des épreuves terribles, singes, wallabies, perroquets, tigres, lapins et autres espèces meurtries ont déniché le sanctuaire parfait où prendre un nouveau départ.