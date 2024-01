Elle adopte un chien brisé et le renomme Phoenix en espérant le voir renaître de ses cendres

Le petit Ansel était traumatisé par l’errance et surtout par l’attaque dont il avait été victime. La blessure était assez grave et les conséquences sur son état psychologique tout aussi sérieuses. Ce chien avait grand besoin de soins et d’un nouveau départ.

Un petit chien avait été découvert errant et blessé au cou. Il avait reçu des soins, mais il restait traumatisé par ce qui lui était arrivé. Nommé Ansel, il souffrait terriblement à cause de la blessure qui s’était infectée et qui avait très probablement été infligée par un congénère.

Début 2023, il avait été pris en charge par Zach Skow, du refuge Marley’s Mutts Dog Rescue à Tehachapi en Californie (Etats-Unis). L’homme l’avait grandement aidé à sortir de sa réserve et à surmonter sa crainte des humains, qui faisait qu’il se mettait à trembler chaque fois que quelqu’un s’approchait de lui.



Son histoire avait ému Moksha Badarayan. Cette jeune femme cherchait un ami pour sa chienne Jadzia, qui avait besoin de compagnie. En tombant sur les photos et le récit d’Ansel, elle savait que sa quête touchait à sa fin.

Moksha Badarayan et son compagnon Chris Alvarado ont donc adopté Ansel en juin 2023. Ils ont décidé de lui donner un nouveau nom : Phoenix. C’était, en effet, le début de la renaissance pour ce petit chien au passé douloureux.



Moksha Badarayan a lancé une cagnotte en ligne pour le financement d’une opération. Il était, en effet, d’abord question que Phoenix subisse une intervention chirurgicale, mais des examens ultérieurs ont amené le vétérinaire à changer d’avis. Ce dernier a estimé qu’il pouvait traiter la blessure infectée par des antibiotiques. C’est effectivement ce qui s’est passé et la lésion a guéri.



Un chien en bonne santé et heureux

En plus d’avoir recouvert la santé, le jeune chien était ravi d’avoir une nouvelle amie à ses côtés. L’entente entre lui et Zia (diminutif de Jadzia) a été parfaite quasiment dès le départ. Il la suivait partout et ils sont devenus inséparables. Zia lui a même appris à utiliser la chatière alors qu’il en avait peur.



Aujourd’hui, Phoenix est un chien totalement détendu et heureux. Il adore s’amuser avec sa compagne. Leur jeu préférer consiste à « déchirer les jouets. Chacun le prend par une extrémité et ils s’en donnent à cœur joie », raconte leur maîtresse à The Dodo.

