Rencontrez Ripp, un Border Collie qui rêve de devenir un chien de sauvetage en avalanche (vidéo)

Depuis des mois, Ripp, un adorable Border Collie, s’entraîne ardemment pour devenir un chien de sauvetage en cas d’avalanche. En intégrant la patrouille de ski de Diamond Peaks (Colorado, États-Unis), le toutou pourrait aider à sauver plus de vies. Pour lui permettre d’obtenir sa certification, tout une communauté s’est mobilisée.

Ripp est un adorable Border Collie âgé de 2 ans qui vit avec sa maîtresse à Fort Collins dans le Colorado (États-Unis). Son plus grand rêve ? Devenir le premier chien de sauvetage en avalanche de la patrouille de ski de Diamond Peaks.

« Un chien très indépendant et très motivé »

Depuis que Ripp est né, sa maîtresse, Jeanine Neskey, savait qu’il serait un bon chien de travail. « Il est né le lendemain de Noël. Donc, son premier hiver, il était trop petit pour faire grand-chose. Mais nous avons été en mesure de commencer à l’initier à la neige et aux skis », a expliqué Jeanine au média Denver7.

C’est à l’âge de 8 mois que le toutou a pu suivre sa première formation sur les avalanches dans les montagnes d’Aspen. Depuis ce jour, Ripp s’entraîne 2 à 3 heures par jour pour réaliser son rêve.

« Le voir sortir les gens d’une grotte de neige est assez impressionnant quand ils font le double de son poids ou plus », a déclaré sa maîtresse en riant. « C’est un chien très indépendant et très motivé », a-t-elle ajouté.

Un coup de patte pour sauver des vies

L’ajout d’un membre canin à la patrouille de ski de Diamond Peaks, une équipe entièrement bénévole, serait un atout majeur pour sauver encore plus de personnes. Grâce à son flair et à son énergie, Ripp peut en effet couvrir beaucoup de terrain en très peu de temps.

« Si quelqu’un est enterré sans balise, le fait d’avoir ce niveau supplémentaire de détectabilité avec Ripp est tout simplement énorme et fait toute la différence », a déclaré Mac Fuller, le directeur de la patrouille.

Ce dernier a également expliqué qu’il n’y avait souvent pas de réseau téléphonique dans les montagnes enneigées de Diamond Peaks et que les services d’urgence les plus proches étaient à plus de 2 heures de route.

Avoir Ripp dans l’équipe serait donc une aide inestimable pour sauver des vies.

© Jeanine Neskey / Facebook

Une certification coûteuse

Afin de devenir un chien de sauvetage en avalanche certifié, Ripp doit participer prochainement au camp canin d’hiver du déploiement rapide d’avalanches du Colorado (Colorado Rapid Avalanche Deployment ou C-RAD) à Arapahoe Basin. Cette formation étant plutôt onéreuse, Jeanine Neskey a fait appel à la générosité du public, afin de financer le séjour et la certification.

A lire aussi : Un livreur adopte un tendre rituel avec une chienne de son quartier avant d'apprendre une triste nouvelle à son sujet (vidéo)

© Jeanine Neskey / Facebook

Grâce au traitement médiatique de son histoire, la jeune femme a reçu un soutien massif de la communauté et la collecte de fonds a dépassé toutes ses espérances. La patrouille de ski de Diamond Peaks comptera donc très bientôt un nouveau membre !