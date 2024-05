Sophie Pomaret, Global Event Senior Manager chez Royal Canin : « Le Vet Symposium doit être un événement utile et pertinent pour améliorer le bien-être des chats et des chiens »

Un mois après le Vet Symposium 2024 qui s'est tenu à Montpellier, nous avons eu le privilège de nous entretenir avec Sophie Pomaret, Global Senior Event Manager chez Royal Canin. Chef d'orchestre de cet événement d'ampleur mondiale dans l'industrie vétérinaire, elle nous livre le bilan de cette édition 2024. En parallèle de notre précédente interview avec Cécile Coutens, PDG de Royal Canin , Sophie Pomaret nous livre des éléments précieux sur l'évolution de cet événement au fil des années, sa capacité à s'adapter aux besoins changeants de son audience et les perspectives d'avenir qui guident sa croissance continue.

Pouvez-vous nous parler de l'histoire du Vet Symposium depuis sa première édition jusqu'à aujourd'hui et à qui s’adresse-t-il ?

Cela fait plus de 20 ans que nous organisons des événements pour nos clients vétérinaires et le premier symposium scientifique a été organisé en 2001 dans notre région Occitanie autour de notre siège social mondial basé à Aimargues.

Suite à son succès et aux retours de nos clients vétérinaires, nous avons par la suite imaginé un autre type d’événement lui, plutôt tourné sur des sujets business afin de fournir à nos clients vétérinaires des compétences en gestion de cabinet grâce à des intervenants spécialisés de renommée mondiale.

En 2015, nous avons décidé de les fusionner en un unique évènement : le Vet Symposium. Sur certaines années comme en 2018, nous avons accueilli jusqu'à 750 participants qui ont assisté à l'événement en présentiel. Lors du Covid, nous avons dû nous adapter et nous avons initié la version virtuelle de l’évènement avec près de 10 000 participants de 135 pays.

Aujourd'hui notre plus grande fierté par rapport à cet évènement global qu'est le Vet Symposium, est que son format a été répliqué dans des versions plus locales, comme en Chine qui organise son propre Vet Symposium, mais aussi au Brésil en Turquie et en Israël.

Cet événement s’adresse à toute l’industrie vétérinaire et en particulier aux praticiens vétérinaires et leurs équipes incluant les nurses qui sont nos partenaires historiques depuis la création de Royal Canin en 1968.

Comment avez-vous transformé le Vet Symposium en un événement phare de l'industrie vétérinaire et comment faites-vous pour vous adapter aux attentes changeantes de votre audience ?

Nous sommes passés d'un événement très orienté "top-down" à une approche plus centrée sur le client. Cette transition s'est accompagnée de la création de groupes de travail, nous permettant ainsi d'être plus proches des attentes de notre audience. Nous avons fédéré une véritable communauté de professionnels partageant les mêmes ambitions, tout en impliquant activement nos partenaires dans cette démarche.

Notre objectif est de stimuler de nouvelles conversations qui contribuent à un avenir meilleur, ainsi qu'au bien-être des animaux de compagnie. Organiser ce rendez-vous annuel qui rassemble l'industrie vétérinaire du monde entier est une priorité pour nous. À peine une édition se termine que nous sommes déjà tournés vers la suivante : à sa thématique et à son amélioration. En planifiant les thèmes d’une nouvelle édition, nous nous appuyons sur les enseignements de l’année précédente et surtout sur les retours de notre public. Cette approche collaborative dans l'élaboration de l'agenda nous permet de proposer un contenu plus percutant, répondant aux attentes évolutives de notre audience.



© Vet Symposium 204 / Royal Canin

Pourquoi est-il important pour Royal Canin de faire évoluer le Vet Symposium vers plus d'interactivité, et comment avez-vous impliqué les participants dans la planification de l'événement cette année ?

Après une période difficile due à la pandémie de COVID-19, les participants aspirent désormais à renouer, partager et échanger. Nous voulons qu'ils ne soient pas de simples spectateurs, mais des acteurs engagés de l'événement, vivant une expérience authentique. Ainsi, avant chaque nouvelle édition nous faisons du teasing, nous créons de l’intérêt grâce à divers outils de communication pour que les participants se sentent déjà impliqués avec, par exemple, un best-of des éditions précédentes.

Pendant l'événement, nous les invitons à participer à des ateliers offrant un contenu varié, adapté à leur niveau d'expertise. Nous encourageons également l'interaction en leur permettant de poser des questions aux conférenciers. En ligne, via un site dédié, nous les encourageons à partager des photos prises pendant l'événement et à nous faire part de leurs commentaires. Notre objectif est de laisser une impression mémorable à la fin de chaque édition. Lorsque nous demandons à nos participants s’ils conseilleraient le Vet Symposium à leurs homologues, lors de cette édition 2024, nous avons 99,2% de personnes interrogées qui répondent oui.

Quels étaient vos objectifs pour cette édition 2024 et comment mesurez-vous son succès ?

Pour cette édition 2024, nos objectifs étaient de réunir des vétérinaires, des nurses, nos partenaires, la presse, des experts et nos collègues de chez Mars Petcare (Mars Petcare c’est environ 50 marques, 85 000 associés répartis dans plus de 55 pays). Cette année, nous avons choisi de nous concentrer sur la pédiatrie, en mettant particulièrement l'accent sur le début de vie des chats et des chiens. Cette période critique, encore peu explorée, est notre priorité en matière d'innovation et de recherche pour les années à venir.

Pour mesurer son succès, nous mettons en place à la fin de chaque édition un questionnaire de satisfaction qui nous permet de toujours nous améliorer d’une année sur l’autre (sur le format, les sujets, les interactions). Les différents posts sur les réseaux sociaux, les articles de presse, les remerciements reçus de la part des clients nous permettent de mesurer le succès de l’événement.

A lire aussi : Des chiens trouvés dans un refuge abandonné cherchent un foyer chaleureux où écrire un nouveau chapitre plein d'amour (vidéo)

Comment voyez-vous l'avenir du Vet Symposium ? Quels sont vos objectifs pour les prochaines éditions et comment prévoyez-vous de le faire évoluer ?

Le Vet Symposium est devenu un événement annuel incontournable. L’année prochaine nous souhaitons l’ouvrir à d’autres partenaires et des start-up. Nous voulons surtout travailler les sujets abordés avec les participants, répondre encore plus à leurs attentes, partager avec eux notre expertise, nos connaissances et également nous nourrir de leurs connaissances.

Le Vet Symposium doit être un événement utile et pertinent. Notre objectif, partagé avec la profession vétérinaire, est d'améliorer le bien-être des chats et des chiens afin qu'ils puissent vivre en bonne santé. Cet événement, ainsi que le partage des connaissances entre tous les acteurs du monde vétérinaire, nous permet de proposer des contenus spécifiques et des idées innovantes.