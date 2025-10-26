Son maître l’abandonne dans un champ avec ses croquettes, mais une inconnue change le cours de son destin

Une publication Facebook du refuge Villalobos Rescue Center (VRC) a récemment suscité une vague d’indignation de la part des internautes. La raison d’une telle colère ? Un pauvre toutou retrouvé abandonné, avec pour seul compagnon, un sac de nourriture. Heureusement qu’une âme bienveillante est passée par là.

Le refuge Villalobos Rescue Center (VRC) situé à Napoleonville en Louisiane (États-Unis) a récemment publié un message sur sa page Facebook afin de partager son indignation face à l’abandon de Rocco, un Bouledogue Français . En effet, le pauvre toutou a été retrouvé dans les herbes hautes d’un champ du Michigan. Il était assis, seul, à côté d’un sac de nourriture de 9 kilos, son propriétaire souhaitant probablement se donner bonne conscience.



© VillalobosRescueCenter / Facebook

Heureusement pour Rocco, une belle âme va croiser son chemin et le prendre sous son aile en le ramenant chez elle. Pourtant, son propriétaire n’acceptait pas les animaux. Elle a donc dû opérer en toute discrétion. Des publications en ligne recherchant le maître de la boule de poils ont ensuite été postées. Cependant, face à l’absence de réponse, il ne faisait plus aucun doute que l’infortuné toutou était bel et bien abandonné.

Le refuge VRC a alors pris le relais, afin de coordonner les soins et le placement de Rocco. Ce dernier a présenté un caractère particulièrement méfiant envers les humains , probablement en raison de maltraitances. Un long travail de réadaptation allait donc être nécessaire pour l’animal. C’est pourquoi il a été placé dans une famille d’accueil expérimentée, le temps qu’il subisse un examen vétérinaire pour un bilan de santé complet, ainsi qu’une stérilisation. Enfin, lorsqu’il sera prêt, il pourra être mis à l’adoption et rechercher son foyer pour la vie – idéalement un endroit sans enfant et calme, qui sera adapté à sa personnalité prudente.

A lire aussi : Ce chien attend 4 ans au refuge à cause de son comportement, jusqu'à ce qu'une famille lui donne une chance (vidéo)

Suite à la publication du message sur la page Facebook du refuge, les internautes n’ont pas manqué de réagir, comme nous le rapporte Newsweek . Cheri Dohnal écrit ainsi : “C'est pourquoi je préfère les animaux aux humains. Je ne comprends pas l'état d'esprit humain qui pense que c'est acceptable”. Une autre commentatrice abonde également dans son sens lorsqu’elle déclare : “Je ne comprendrai jamais à quel point les humains sont horribles. Honnêtement, j’aime les chiens plus que la plupart des gens”.

Pour Rocco, même s’il lui reste encore à trouver sa famille pour la vie, le pire est derrière lui. Il est désormais en sécurité et entouré d’amour. Espérons qu’il réussira à faire de nouveau confiance aux humains, afin de faciliter son adoption.