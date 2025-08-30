"Incapable de lui donner la vie qu'il mérite", il abandonne son chien qui rebondit auprès d'une auxiliaire vétérinaire

Abandonné dans une cage, un chien au regard triste a été découvert seul et en détresse au cœur d’un champ. Si l’histoire aurait pu tourner au drame, elle a heureusement pris une tournure plus rassurante grâce à l’intervention rapide d’une association de protection animale et à l’élan de solidarité qui a suivi.

Qui sait ce qui lui serait arrivé s’il n’avait pas été retrouvé à temps ? Du jour au lendemain, un chien appelé Spud s’est retrouvé seul au milieu d’un champ, enfermé dans une cage et terrifié, rapportait la BBC .

Cette triste découverte a eu lieu à Frankby, village du comté du Merseyside dans le nord-ouest de l’Angleterre. Le croisé Staffordshire Bull Terrier, âgé de 4 à 5 ans, était accompagné d’une lettre écrite par son/sa propriétaire expliquant son acte.



Les longues griffes, les zones sans poil et la maigreur du canidé laissaient à penser qu’il avait été négligé depuis un certain temps.

“Se retrouver seul dans une cage et dans un environnement inconnu a dû être une expérience pénible pour Spud“, a déclaré Lucy Welch, agente de sauvetage animalier.



“Nous exhortons les gens à demander de l'aide et des conseils aux organisations appropriées s'ils rencontrent des difficultés, et à ne pas abandonner leurs animaux de compagnie dans des situations vulnérables comme celle-ci“, a-t-elle ajouté.

La personne ayant écrit la lettre et abandonné le quadrupède a décrit Spud comme “un chien de maison très affectueux” et a indiqué qu’elle était “incapable de lui donner la vie qu’il mérite”. Elle a ajouté qu’elle avait essayé de lui trouver un foyer pendant des semaines, mais en vain, et se disait “vraiment désolé(e) d’avoir eu recours à [l’abandon]”.

Placé en famille d’accueil en attendant l’adoption

Spud a été emmené à la clinique vétérinaire de la RSPCA du Grand Manchester (RSPCA's Greater Manchester Animal Hospital) où il a été examiné et soigné. Il vit désormais chez une auxiliaire vétérinaire qui y travaille, celle-ci ayant proposé de l’accueillir le temps qu’on lui trouve une famille adoptive.

Aujourd’hui entre de bonnes mains, Spud reprend doucement confiance en l’humain. Son histoire rappelle l’importance de ne jamais baisser les bras face aux difficultés, et de toujours se tourner vers les structures adaptées plutôt que de recourir à l’abandon. Grâce à la bienveillance de ceux qui ont croisé sa route, ce chien au passé douloureux a désormais toutes les chances de connaître un nouveau départ.