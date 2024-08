L’impressionnante croissance d’un Bouvier Bernois filmé pendant un an du stade de chiot à celui de jeune adulte (vidéo)

On dit souvent que les enfants grandissent trop vite. Eh bien, nos amis les animaux aussi ! En témoigne la vidéo de ce maître qui a filmé son chiot Bouvier Bernois chaque semaine depuis ses 9 semaines jusqu’à l’âge d’un an. La croissance du toutou est spectaculaire !

Connus pour leur tempérament calme et amical, les Bouviers Bernois sont des animaux de compagnie populaires qui font le bonheur de leur famille. C’est notamment le cas de Huxley qui enchante le quotidien de ses propriétaires. Ceux-ci lui ont même dédié un compte TikTok sur lequel ils partagent les aventures de leur compagnon poilu bien-aimé. Récemment, ils ont publié une vidéo attendrissante dans laquelle on découvre à quel point le toutou a grandi en l’espace d’un an.

De chiot à jeune adulte

Dans cette vidéo intitulée « Petit Hux à Grand Hux », on commence par faire la connaissance d’une adorable petite boule de poils dans les bras de son maître. Huxley n’a alors que 9 semaines. Une semaine plus tard, le toutou a déjà bien grandi et les semaines suivantes, encore plus.

À l’âge de 18 semaines, Huxley a atteint la taille d'un chien de race moyenne. Son propriétaire rencontre désormais quelques difficultés à le tenir dans ses bras, mais il continue néanmoins de le bercer tendrement.

La vidéo passe ensuite à une image du toutou un an plus tard… Le changement est incroyable ! Huxley est désormais bien trop grand pour être porté par son maître et se tient donc sur ses pattes arrière.

De gros nounours

Cette vidéo attendrissante relayée par Newsweek est rapidement devenue virale. Elle a en effet été visionnée plus de 1,3 million de fois depuis sa mise en ligne et elle a suscité des centaines de commentaires.

« Mon ours a pris 5 kilos chaque mois. Il a atteint 82 kilos, je crois qu'il était le plus gros Bernois », a par exemple écrit le propriétaire d’un Bouvier Bernois assez exceptionnel. Appartenant à l'une des plus grandes races de chiens, les mâles Bouvier Bernois pèsent en moyenne jusqu'à 52 kg et mesurent 68 cm en moyenne.

Même si Huxley est déjà grand à un an, il est susceptible de continuer à grandir jusqu'à ses 24 mois environ ! Le boule de poils n’a donc pas fini d’impressionner son maître et ses nombreux admirateurs sur TikTok...