Son chien enfermé dans le coffre de sa voiture, elle revient au bout de 3 heures en demandant aux policiers s'il « chouinait »

Enfermé plus de 3 heures dans le coffre d’une voiture garée en sous-sol par 30°C à Lyon, un chien de 11 ans a finalement été retrouvé vivant, sous les yeux choqués de témoins et de policiers. La scène, filmée au moment de sa libération, relance l’indignation autour des abandons d’animaux dans les véhicules en période de canicule.

A Lyon, un chien sénior enfermé dans le coffre de la voiture de sa propriétaire en pleine canicule a été libéré au bout de 3h30, sous les regards médusés de témoins, dont des représentants des forces de l'ordre, rapportait Actu Lyon .

Une vidéo montrant le moment où le canidé était enfin sorti du véhicule a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Les faits ont eu lieu l'après-midi du samedi 23 mai 2026 dans le parking souterrain du centre commercial Westfield Part-Dieu, dans le 3e arrondissement.

Autour du véhicule en stationnement s'étaient rassemblés des passants, des agents de sécurité et des policiers qui attendaient le retour de la maîtresse. Ils avaient été alertés par les aboiements de détresse du chien, alors que la température était de 30°C ce jour-là.

Enfin arrivée, la maîtresse a demandé aux forces de l'ordre si son chien « chouinait », avant d'ouvrir le coffre et la caisse de transport pour le libérer. Les personnes présentes n'en revenaient pas…

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →



Dormir Au Courant / Facebook

Fort heureusement, le canidé avait survécu et tenait sur ses pattes. Le traitement qui venait de lui être réservé était d'autant plus scandaleux qu'il est âgé de 11 ans.

« On a oublié le temps »

« Vous pensez qu'il a de l'air dans ce coffre ? » lui a demandé une policière. Ce à quoi l'intéressée a répondu qu'elle ne s'était pas rendu compte du temps qui s'était écoulé. « Vous avez oublié un animal vivant dans le coffre de votre voiture », lui a rappelé la fonctionnaire de police.

« C'est de la maltraitance animale, ça, Madame », a souligné son collègue, qui a constaté que le chien n'avait même pas d'eau à sa disposition.

La police n'a pas précisé si la propriétaire du chien a été sanctionnée.

L'info Woopets : casser une vitre pour sauver un animal enfermé dans une voiture, que dit la loi ?

Casser une vitre pour sauver un animal peut, dans certains cas très précis, être justifié au titre de l’état de nécessité, prévu par l’article 122-7 du Code pénal. Ce texte prévoit qu’une personne n’est pas pénalement responsable si elle accomplit un acte nécessaire pour sauvegarder un bien ou une personne d’un danger actuel ou imminent, à condition que les moyens employés soient proportionnés à la gravité de la situation.

Dans le cas d’un animal enfermé dans une voiture en pleine chaleur, la situation peut être considérée comme un danger grave et immédiat, notamment en cas de signes visibles de détresse (halètements intenses, apathie, perte de conscience…) ou de conditions climatiques extrêmes. Les animaux étant reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité par le Code rural et de la pêche maritime (article L214-1), leur protection peut entrer dans ce cadre juridique.

A lire aussi : Ce chien ne peut contenir sa joie lorsqu'il découvre la neige pour la première fois de sa vie (vidéo)

Cependant, cette justification n’est jamais automatique. L’appréciation se fait toujours a posteriori par les autorités judiciaires, qui évaluent le caractère réel et imminent du danger ainsi que la proportionnalité de l’intervention. En l’absence de danger clairement établi ou si d’autres solutions existaient, la dégradation du véhicule peut rester sanctionnable.

En pratique, la priorité reste de contacter immédiatement les secours afin de faire intervenir les forces de l’ordre ou les pompiers, la casse d’une vitre devant rester une solution de dernier recours face à un risque vital avéré.