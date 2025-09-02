Son chien adopté en refuge lui sauve la vie en le prévenant de l’incendie de sa ferme

Roof n’a pas manqué l’occasion de prouver à quel point il tenait à son maître, qui l’avait adopté dans un refuge. Ce croisé Cane Corso / Labrador Retriever s’est récemment signalé par un geste aussi courageux que salvateur. Grâce à son instinct et sa réactivité, il a permis d’éviter le pire lors d’un dramatique incendie survenu dans leur ferme de l’Indre.

Adopté dans un refuge SPA de la région, Roof a exprimé sa gratitude à l’égard de son propriétaire à sa manière, en lui sauvant la vie lors d’un incendie en l’occurrence, rapportait La Nouvelle République .

Ce chien s’est illustré par son acte héroïque le dimanche 17 août 2025. Ce jour-là, son maître, agriculteur âgé de 53 ans, était en train de travailler dans sa longère à Niherne (36) près de Châteauroux, sans se douter qu’un feu venait de s’y déclarer. Roof, lui, s’en était rendu compte et il a fait ce qu’il fallait pour le prévenir du danger.

“Soudain, j’ai entendu mon chien, resté à l’extérieur du bâtiment, aboyer, raconte le fermier indrien à La Nouvelle République. En voulant descendre pour aller le retrouver, je me suis retrouvé face à un mur de feu qui avait pris de l’autre côté de la longère !”

Pour échapper aux flammes, l’homme n’a pas eu d’autre choix que de sauter par-dessus des bottes de paille qui se consumaient, ce qui lui a d’ailleurs valu une chute de 2 mètres et une blessure à la hanche.

De retour auprès de Roof après une nuit à l’hôpital

Il a néanmoins pu se mettre en sécurité grâce à l’alerte donnée par son ami croisé Cane Corso / Labrador Retriever.



Photo d'illustration

Le maître de Roof a essayé d’éteindre le feu par ses propres moyens, mais il n’y est pas parvenu. Les pompiers, prévenus entretemps, sont arrivés sur les lieux et ont réussi à maîtriser l’incendie au prix de 2 heures d’efforts.

Le propriétaire canin a passé la nuit à l’hôpital de Châteauroux, puis est rentré à la maison le lendemain aux côtés de Roof.

Ce dernier lui était déjà venu en aide par le passé. « Il avait déjà mis en fuite des rôdeurs », dit, en effet, son humain.