Son chien adopté en refuge lui sauve la vie en le prévenant de l’incendie de sa ferme
Roof n’a pas manqué l’occasion de prouver à quel point il tenait à son maître, qui l’avait adopté dans un refuge. Ce croisé Cane Corso / Labrador Retriever s’est récemment signalé par un geste aussi courageux que salvateur. Grâce à son instinct et sa réactivité, il a permis d’éviter le pire lors d’un dramatique incendie survenu dans leur ferme de l’Indre.
Adopté dans un refuge SPA de la région, Roof a exprimé sa gratitude à l’égard de son propriétaire à sa manière, en lui sauvant la vie lors d’un incendie en l’occurrence, rapportait La Nouvelle République.
Ce chien s’est illustré par son acte héroïque le dimanche 17 août 2025. Ce jour-là, son maître, agriculteur âgé de 53 ans, était en train de travailler dans sa longère à Niherne (36) près de Châteauroux, sans se douter qu’un feu venait de s’y déclarer. Roof, lui, s’en était rendu compte et il a fait ce qu’il fallait pour le prévenir du danger.
“Soudain, j’ai entendu mon chien, resté à l’extérieur du bâtiment, aboyer, raconte le fermier indrien à La Nouvelle République. En voulant descendre pour aller le retrouver, je me suis retrouvé face à un mur de feu qui avait pris de l’autre côté de la longère !”
Pour échapper aux flammes, l’homme n’a pas eu d’autre choix que de sauter par-dessus des bottes de paille qui se consumaient, ce qui lui a d’ailleurs valu une chute de 2 mètres et une blessure à la hanche.
De retour auprès de Roof après une nuit à l’hôpital
Il a néanmoins pu se mettre en sécurité grâce à l’alerte donnée par son ami croisé Cane Corso / Labrador Retriever.
Photo d'illustration
A lire aussi : Le premier chien d’assistance judiciaire en Outre-Mer arrive en Polynésie pour apaiser les victimes et les aider à s'exprimer
Le maître de Roof a essayé d’éteindre le feu par ses propres moyens, mais il n’y est pas parvenu. Les pompiers, prévenus entretemps, sont arrivés sur les lieux et ont réussi à maîtriser l’incendie au prix de 2 heures d’efforts.
Le propriétaire canin a passé la nuit à l’hôpital de Châteauroux, puis est rentré à la maison le lendemain aux côtés de Roof.
Ce dernier lui était déjà venu en aide par le passé. « Il avait déjà mis en fuite des rôdeurs », dit, en effet, son humain.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire