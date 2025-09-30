"Son cerveau de chiot essaie de comprendre", un Golden Retriever découvre un canard pour la première fois et peine à contenir son excitation (vidéo)

Pour les chiots, des événements d’une grande banalité peuvent paraître incroyables, et c’est cela qui les rend très attachants. Ce jeune Golden Retriever a découvert pour la première fois les canards, et peine encore à s’en remettre comme on le voit sur cette vidéo qui cumule des milliers de vues sur Instagram.

Ce chiot prénommé Gus a une curiosité immense du monde qui l’entoure, racontait Dog Time. Ses propriétaires se régalent en l’observant, c’est aussi pour cela qu’ils ont décidé de partager leur expérience de jeunes propriétaires sur les réseaux sociaux.

@gus.the.goldy / Instagram

Une double première fois

À son jeune âge, Gus a beaucoup de choses à découvrir. Récemment, il s’est rendu au camping pour la première fois, ce qui a été une expérience incroyable pour lui, qui découvrait la vie en pleine nature.

La nouveauté ne s’est pas arrêtée là car Gus a aussi, cette fois-là, fait la rencontre de 2 animaux bien différents de lui : 2 canards qui passaient par là au moment où Gus était à l’extérieur. Le chiot était attaché, mais on imagine que s’il en avait eu l’occasion, il serait allé vers ces potentiels nouveaux amis.

@gus.the.goldy / Instagram

Excitation à son comble

La vidéo publiée sur le compte « @gus.the.goldy » reflète parfaitement l’état d’esprit joyeux du chiot. On le voit d’abord très observateur. Il semble regarder des personnes en train de déjeuner attablés à leur table de camping, puis on se rend compte que le chien a le regard fixé en direction de 2 volatiles : 2 canards de passage dans l’emplacement de camping.

Un canard s’est installé sur une bûche et un autre circule à proximité, ce qui met Gus dans un état d’excitation extrême. Il saute, bondit même, motivé par cette rencontre exceptionnelle à ses yeux.

Une volonté de comprendre

Les internautes ont noté les mimiques de Gus, parfaitement représentatives de celles d’un chiot. Ses sauts et son agitation sont les signes d’une grande curiosité. « Son cerveau de chiot essaie de comprendre », indiquait un internaute.

Quoi qu’il en soit, il semble que le Golden Retriever soit partagé entre l’excitation et une pointe d’appréhension. Ces propriétaires ont eu parfaitement raison d’associer leur nouveau compagnon à leurs vacances, qui sont l’occasion d’enrichir de manière conséquente son dictionnaire de connaissances du monde.

Beaucoup d’internautes sont tombés sous le charme de cette « danse interprétative » qui nous met immédiatement de bonne humeur. La rencontre qui semble mémorable n’est sans doute pas la dernière découverte de ce tout jeune chien qui a toute la vie devant lui.