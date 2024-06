Partir en vacances au camping avec votre chien, nos conseils pour un séjour réussi

Le camping est l’une des formes de vacances et d’hébergement préférées des Français. Il offre bon nombre d’avantages dont la liberté, la découverte et la convivialité. Ce sont autant de choses dont vous pouvez aussi faire profiter votre chien. Partir en villégiature avec son ami à 4 pattes est effectivement une très belle expérience tant pour l’animal que pour sa famille. Pour que le séjour soit réellement bénéfique, il est important de prendre quelques précautions, tant avant que pendant.

Comment passer des vacances parfaites en camping avec son chien ? De plus en plus de campings sont, en effet, dog-friendy et prévoient désormais des installations et des services spécialement dédiés à nos amis canidés, comme le fait Sandaya. Voyons ensemble les bons réflexes à avoir et les règles à suivre pour que tout se déroule sans accroc.

Camping avec votre chien : précautions à prendre avant et pendant le trajet

Le camping comme toute autre forme de vacances, cela se prépare. A fortiori lorsqu’un chien est de la partie. L’une des premières choses à prévoir, après s’être assuré bien entendu que le site accepte les animaux de compagnie, est la trousse de secours. Elle vous permettra d’apporter les premiers soins à votre compagnon à fourrure s’il venait à se blesser ou à avoir un malaise pendant le trajet ou sur le camping. Pensez d’ailleurs à vous renseigner sur les cabinets et cliniques vétérinaires se trouvait à proximité de votre destination.

Emportez également les accessoires de base de votre chien : ses gamelles de nourriture et d’eau, suffisamment de croquettes pour la durée du séjour, sa laisse, son harnais et/ou son collier, ses jouets préférés, éventuellement son doudou, ainsi que son panier. Il aura ainsi des repères rassurants lorsqu’il sera loin de chez lui.

Pendant le trajet en voiture, la SPA rappelle que « l’usage d’une cage de transport est vivement recommandé pour offrir la meilleure sécurité à votre chien ». L’alternative à la cage ou à la caisse de transport est le filet de sécurité séparant les sièges et la banquette arrière du véhicule. Il est important, dans tous les cas de figure, que votre chien reste attaché à l’intérieur de l’habitacle.

Votre toutou pouvant souffrir du mal des transports, lui aussi, abstenez-vous de le nourrir au cours des 12 heures qui précèdent le départ ; vous lui éviterez ainsi d’avoir envie de vomir.

Prévoyez une pause toutes les 2 heures. Cela vous permettra de vous reposer et à votre chien de se dégourdir les pattes (il doit être tenu en laisse en toute circonstance), de se désaltérer et de faire ses besoins.

Enfin, choisissez votre mode d’hébergement en camping tenant compte des besoins et du bien-être de votre fidèle compagnon. Qu’il s’agisse d’une tente, d’un mobil-home, d’un camping-car ou d’un logement glamping, prenez en considération le confort et la sécurité de l’animal.

Aider votre chien à passer un bon séjour au camping

Une fois arrivés sur les lieux et installés, essayez de passer autant de temps que possible avec votre chien, surtout les premières heures, pour le réconforter et l’aider à s’habituer à cet endroit qu’il ne connaît pas.

Jouez avec lui, offrez-lui des friandises, brossez-le… Il finira par prendre ses repères et associer l’expérience à quelque chose de positif.

Faites en sorte qu’il vous accompagne, dans la mesure du possible, lors de vos activités comme la randonnée, les virées en bateau, etc. Cela constituera pour lui le moyen de faire des rencontres, des découvertes, de stimuler ses sens et de partager des moments privilégiés avec sa famille.

Certains campings proposent justement des activités dog-friendly, mais aussi des services spécifiques comme les canidouches, des solutions de garde et des parcours canins. C’est le cas chez bon nombre de destinations Sandaya labellisées Qualidog par le site Emmène Ton Chien.

Connaître les règles à respecter sur place

Renseignez-vous au sujet du règlement à respecter au camping. Des restrictions concernant les races peuvent être appliquées, en particulier celles appartenant aux catégories 1 et 2.

La plupart des sites de camping demandent le carnet de santé du chien pour vérifier la mise à jour des vaccins (notamment contre la rage), le traitement antiparasitaire ou encore l’identification.

La tenue de l’animal en laisse peut aussi être exigée, au moins dans certains espaces du camping.

Bien entendu, en camping comme n’importe où ailleurs, vous êtes appelé à vous comporter en propriétaire responsable et ramasser les déjections de votre ami à 4 pattes.