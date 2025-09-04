Skate, trottinette ou poussette, ce Staffordshire Bull Terrier a une étonnante passion pour les roues (vidéo)

Certains chiens aiment les balles. D’autres ont une véritable passion pour les peluches. Tommy, un joyeux Staffie, voue quant à lui un culte… aux roues ! Voiture, poussette, skateboard, cet amour insolite n’a pas de limite. Afin de partager cette étonnante passion avec le monde entier, ses maîtres l'ont immortalisée dans une vidéo Instagram qui est très vite devenue virale.

Tommy, un adorable Staffordshire Bull Terrier bleu vivant en Australie, remplit le quotidien de ses proches d’amour et de bonne humeur grâce à une passion peu commune : les roues. Sa famille a décidé de faire découvrir cette particularité amusante aux internautes à travers une vidéo postée sur Instagram.

Une passion insolite

Mettant en scène Tommy dans diverses situations, cette vidéo révèle son incroyable passion pour tout ce qui a des roues. « Quand on dit que notre chien adore tout ce qui a des roues… on veut dire TOUT. », explique la légende de la publication avant d’ajouter : « Les types de roues sont de plus en plus bizarres. »

© @tommybluestaff / Instagram

On voit ainsi le toutou s’amuser avec une variété d’objets roulants, du pneu d’une grosse voiture au skateboard, en passant par une trottinette, un chariot de jardin, une remorque à vélo, et même le panier d’une poussette lors d’une promenade.

Toujours enthousiaste, Tommy remue la queue, rayonnant de bonheur dès qu’il est question d’une aventure à roulettes.

Une vidéo qui fait le buzz

Relayée par le média Dog Time, la vidéo de ce toutou passionné par les roues a fait fondre les internautes. Elle a même connu un succès fulgurant sur Instagram, avec plus de 55 000 « j’aime » en seulement une journée. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un chien captivé par les roues, quelles qu'elles soient ! Et comment résister au charme de Tommy avec son regard expressif et son beau « sourire » ?

© @tommybluestaff / Instagram

A lire aussi : La relation drôle et touchante entre un chat "pot-de-colle" récemment adopté et le chien dont il ne respecte jamais l'espace privé (vidéo)

Touchés par cet amusant toutou, les spectateurs ont tenu à commenter sa vidéo. « C'est un sacré personnage. », a remarqué un internaute. « Ce petit bonhomme veut juste rouler ! », assure une autre personne. « Oh mon Dieu, Tony Hawk, c'est toi ! », a commenté avec humour un spectateur, comparant Tommy au célèbre skateboarder américain.

© @tommybluestaff / Instagram

Toujours prêt pour un nouveau tour, Tommy a trouvé sa passion et il ne compte pas s’arrêter de sitôt ! On parie qu’il rêve déjà de sa prochaine aventure… sur des roues bien sûr !