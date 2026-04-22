Simba, un chien malvoyant amené au refuge par sa maîtresse attend impatiemment ses nouveaux adoptants à la SPA de Strasbourg

Ce grand chien âgé de 6 ans qui a été pris en charge par la SPA de Strasbourg espère entamer bientôt un nouveau chapitre de sa vie, après avoir quitté sa maîtresse qui ne pouvait plus s’en occuper. Les bénévoles ont choisi de mettre en avant avant le profil du chien, afin qu’un dénouement se produise rapidement.

Simba est arrivé à la SPA de Strasbourg au tout début de l’année 2026. Ce croisé Berger d’Anatolie a une vie passée dans une maison derrière lui, et a même évolué aux côtés d’une propriétaire. C’est cette dernière qui est venue le déposer au refuge car elle ne pouvait plus répondre à ses besoins.

Touché par un « handicap sévère »

La particularité du chien de grande taille est qu’il est aveugle. Même s’il a mis en place de nombreuses compensations dans son quotidien, il ne fonctionne pas tout à fait comme les autres chiens, et a besoin d’un accompagnement particulier.

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Par ailleurs, expliquait les bénévoles de la SPA à Actu, le chien est posé.

Des besoins particuliers

Il est tout de même évident que Simba a des besoins spécifiques. Les bénévoles ont pu l’observer lors de ces derniers mois passés au refuge, et savent désormais quel est le profil de famille qui conviendra le mieux à leur pensionnaire.

Du fait de son handicap sensoriel, le chien peut être assez craintif vis-à-vis de son entourage et peut craindre la présence d’autres animaux. Pour ces raisons, il serait préférable qu’il rejoigne une famille dans laquelle il serait le seul animal.

De même, les qualités attendues des adoptants sont la patience et la bienveillance à l’égard de ce chien qui a besoin de se sentir très entouré.

Plaidant en faveur de la cause de ce « loulou avec un cœur aussi grand que son gabarit », les bénévoles espèrent recevoir des propositions prochainement.

Comment favoriser le bien-être d’un chien atteint de cécité ?

Appréhender le quotidien avec un chien aveugle engendre de nombreux questionnements. Comment faire pour lui faciliter la vie et lui donner confiance en lui ? Voici nos recommandations :

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