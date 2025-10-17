« Si un Carlin peut passer, n’importe qui peut le faire », il inscrit son chien pour une épreuve en ligne du permis de conduire

Un Canadien s’est questionné sur les lacunes d’un test en ligne proposé par un organisme d’assistance routière. L’homme souhaitait mettre en exergue la dangerosité du service, qui permet à tout le monde de s’inscrire sans vérification d’identité. Il a alors renseigné les coordonnées de son chien, qui a pu participer sans souci.

Et si votre chien était autorisé à passer un module du permis de conduire par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne ? C’est exactement ce qui s’est produit pour Phoebe, un Carlin de 9 ans, qui n’a certainement rien à faire au volant d’une voiture ! Pourtant, la boule de poils faisait partie des élèves aptes à assister à un cours spécifique. Son propriétaire, Robert Day, a pointé du doigt un gros manque de contrôle auprès des journalistes de Global News .

Les formations en ligne sont parfois sujettes aux controverses, d’autant plus lorsqu’elles manquent de supervision. Robert Day soupçonnait des lacunes en matière de contrôle d’identité au sein d’un organisme canadien spécialisé dans l’automobile. Il craignait, notamment, que tout le monde puisse s’inscrire aux formations, même les personnes qui n’y sont pas autorisées et qui pourraient représenter un danger sur la route.

Une drôle d’idée

Pour en avoir le cœur net, l’homme a emprunté l’identité de Phoebe afin de réaliser un profil sur la plateforme en ligne et s’inscrire pour un cours de conduite défensive. Lequel aide à mieux anticiper sur la route et à adopter les bons réflexes en tant que conducteur. À la grande surprise de son propriétaire, le profil du toutou a été validé et il a pu commencer ses leçons.

Évidemment, la participation de Phoebe est restée fictive, mais son maître a prouvé que même un chien pouvait s’inscrire pour l’épreuve et éventuellement la réussir : « L'idée générale de tout cela n'est pas de prouver qu'un chien ne pouvait pas obtenir de points négatifs sur son permis de conduire [...] Si un Carlin peut passer, n’importe qui peut le faire », assurait-il.

Phoebe n’est pas allée au bout de la formation. Elle ne lui aurait pas beaucoup servi, de toute façon ! Robert Day a alerté l’organisme concerné à ce sujet, lequel a affirmé qu’un examen complémentaire était nécessaire pour obtenir une certification. Phoebe aurait donc pu le passer en ligne avec un faux profil, mais aurait été démasquée à terme.

Par ailleurs, l’institution a prévenu le gouvernement pour la création illégale de ce faux profil. Robert Day pourrait subir des poursuites judiciaires pour avoir trompé l’organisme.