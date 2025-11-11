Sévèrement négligé dans son passé, ce Chihuahua connaît enfin le bonheur d’être aimé et d’aimer en retour

Face à la négligence que connaissent certains chiens, les organismes de défense des animaux ont parfois beaucoup de travail. Heureusement pour Chico le Chihuahua, Jake Roos de l’association PETA ne l’a jamais oublié et a même bouleversé sa vie.

Nous sommes en 2024, Jake Roos et son équipe de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) étaient en train de patrouiller lorsqu’ils ont repéré une minuscule boule de poils de 3 ans, nommée Chico, enchaînée dehors , un élastique autour du cou et couverte de tiques. Interrogé par People , Jake se rappelle : “Nous lui avons posé un collier adapté et lui avons donné de la nourriture, de l'eau et des médicaments contre les puces et les tiques”.

Face à ce constat de négligence flagrant, le bon samaritain a bien tenté de convaincre le propriétaire de l’animal de le rentrer ou même de lui confier le Chihuahua . Hélas, celui-ci a refusé. Pire, il a déménagé peu après leur rencontre. Jake était alors persuadé qu’il ne reverrait plus Chico et s’inquiétait pour lui.

Mais le destin réserve parfois d’heureuses surprises et, 5 mois plus tard, lors d’une autre tournée en Caroline du Nord (États-Unis), Jake a retrouvé son petit protégé enchaîné à un vieux trampoline dans un parc à caravanes, avec “seulement 60 cm de longe”. De plus, la pauvre bête n’avait accès ni à l’eau ni à la nourriture. Cette fois-ci, l’ange gardien de Chico a réussi à convaincre son propriétaire de le confier à l’association. Le début d’un nouveau chapitre plus heureux pouvait commencer pour la boule de poils.



© official.peta / Facebook

Après avoir été vacciné, Chico a ensuite été placé en famille d’accueil. Il était si nerveux et craintif, qu’il tremblait souvent . Néanmoins, grâce à la bienveillance de son maître d’accueil, le Chihuahua a commencé à se détendre et à montrer un comportement de chien normal. Puis, en septembre dernier, l’aventure de Chico a pris un heureux tournant. La boule de poils a enfin trouvé un foyer pour la vie auprès d’une retraitée qui avait perdu son compagnon à 4 pattes quelques années auparavant.

Une fin heureuse pour Chico qui n’aura plus à craindre de finir sa vie dehors, seul et oublié.