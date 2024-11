Un chien victime d'abandon tremblant de peur dans son coin au refuge trouve du réconfort en étreignant une peluche (vidéo)

Une vidéo récemment partagée sur le compte TikTok d’un refuge espagnol a bouleversé de nombreux internautes. On y voyait un chien terrifié, cherchant désespérément du réconfort auprès de sa peluche alors qu’il était recroquevillé dans un coin de son box. D’après l’association de protection animale l’ayant pris en charge, il est l’un des nombreux Galgos abandonnés chaque année par les chasseurs estimant qu’ils ne leur sont plus utiles.

Stevens, un Lévrier Espagnol (Galgo Espagnol) de 6 ans, symbolise parfaitement la souffrance vécue par bon nombre de représentants de cette race. Ces chiens sont, en effet, abandonnés massivement dès que la saison de la chasse au lièvre prend fin. Livrés à eux-mêmes, ils doivent faire face à toutes sortes de dangers dans la nature, sans parler de la peur et de la faim.

Stevens avait été recueilli, puis emmené à la fourrière. 2 semaines plus tard, on l’avait transféré au refuge de Galgos del Sol, une association espagnole fondée en 2007 et dédiée au sauvetage de ces canidés martyrisés.

Le chien en question apparaît dans une vidéo poignante, mise en ligne le 27 octobre 2024 sur le compte TikTok de l’organisation, « @galgosdelsol », et relayée par Newsweek. La voici :

Malgré les tentatives régulières des bénévoles du refuge de le rassurer, Stevens n’arrêtait pas de trembler dans son coin. Seul le chien en peluche qu’il tenait fermement entre les pattes semblait lui apporter un certain réconfort.

« Abandonnés par dizaines de milliers »

D’après l’équipe de Galgos del Sol, Stevens a encore extrêmement peur des humains. Personne ne sait ce qu’il a vécu avant son sauvetage, mais il est clair que cette expérience était traumatisante.

Il ne le sait pas encore, mais il ne risque plus rien désormais et il est entre de bonnes mains. Il lui faudra encore beaucoup de temps pour le réaliser. D’après Tina Solera, la fondatrice de Galgos del Sol, il souffre aussi d’une blessure à la patte dont l’origine est inconnue. Un rendez-vous a été pris chez le vétérinaire pour déterminer la nature de la lésion et la soigner.

« Les Galgos sont abandonnés par dizaines de milliers chaque année par les chasseurs, dénonce Tina Solera auprès de Newsweek. Bon nombre d'entre eux se font écraser [par des véhicules] et sont retrouvés avec de graves blessures ».



Des nouvelles rassurantes

Elle et ses collègues ont donné des nouvelles rassurantes de Stevens, indiquant qu’il se portait mieux depuis l’enregistrement de la vidéo. « Il a commencé à marcher en laisse dehors et il ne tremble plus autant qu’avant, ont-il assuré. En fait, il lui arrive parfois de s'approcher pour établir un contact, ce qui est formidable. »

Il s’agit à présent de lui trouver une famille aimante pour lui permettre de tirer un trait sur ce passé douloureux.