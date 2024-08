Attaché dehors et seul pendant 3 ans, ce chien découvre désormais l’amour et les plaisirs simples de la vie

Au cours de ses 3 premières années, Chubbs n’a jamais connu la chaleur d’un foyer aimant et la bienveillance de son propriétaire. Au contraire, sa vie n’était que solitude et il vivait dans des conditions médiocres. Mais son quotidien a basculé quand une femme s’est inquiétée pour lui et a décidé d’agir.