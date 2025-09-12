Seule et tremblante au bord d’une route, cette petite chienne ignorait que sa vie allait changer grâce à une bénévole

Quand le regard de Prue Barber a croisé celui d’un chiot esseulé sous la pluie, elle n’a pas hésité à tout arrêter pour lui venir en aide. Grâce à son intervention, le destin de la chienne errante a changé du tout au tout. Pour elle, la peur, la faim et la précarité sont désormais loin derrière.

Prue Barber et son association Mission Paws’ible continuent de sauver et d’embellir les vies d’animaux en détresse à Bali, en Indonésie. On se souvient que, il y a quelques mois, elles avaient porté secours à Buzz, un chien errant mal en point.

Elles en ont fait de même récemment pour une jeune chienne appelée Sunny, découverte seule au bord de la route par une journée pluvieuse.



Mission Paws’ible / Instagram

Alors qu’elle conduisait, Prue Barber l’a repérée et s’est tout de suite arrêtée pour aller la voir. “Sunny n'était qu'un chiot de plus à Bali. Elle était seule sur le bord d'une route, avec la circulation qui filait à toute vitesse, effrayée et affamée. Mais elle a eu de la chance”, peut-on lire dans le post relatant ce sauvetage, partagé sur Instagram et relayé par The Dodo .

La petite chienne risquait de se retrouver au milieu de la chaussée et ainsi de se mettre en danger au moindre geste brusque. Prue Barber a donc agi avec prudence, s’accroupissant, lui parlant d’une voix douce et lui proposant de la nourriture pour l’attirer vers elle.

Méfiante, Sunny s’est éloignée en direction de la broussaille bordant la route. Prue Barber l’a suivie. Elle a finalement réussi à gagner sa confiance et a pu la faire monter à bord de sa voiture.

“Elle déborde d’énergie et de confiance”

Les tremblements de la chienne se sont peu à peu atténués. Elle a passé de longues heures à la clinique vétérinaire, entre examens, vaccins et autres soins. Sunny a ensuite été confiée à une famille d’accueil.



Mission Paws’ible / Instagram

Elle se sent nettement mieux depuis. Elle s’épanouit, prend du poids et son poil est en bien meilleur état.



Mission Paws’ible / Instagram

“Maintenant, elle déborde d’énergie, de confiance et remue constamment la queue”, conclut l’association sur Instagram. Cette dernière lui cherche à présent un adoptant.