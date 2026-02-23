Seul survivant d'un crash d'avion, ce chien endeuillé est secouru par des riverains bouleversés par son sort

Un accident aérien survenu au Texas a choqué une famille de passionnés d’aviation et tout un voisinage, laissant derrière lui des scènes de chaos et d’émotion. Pourtant, au cœur des débris et du fracas, un petit chien a offert une lueur d’espoir dans ce drame en surgissant des décombres.

Le 11 février 2026, une tragédie frappait la famille et les amis de Barbara et Ron Timmermans, un couple originaire de Floride (Etats-Unis). Les 2 étaient à bord de leur avion Beechcraft A36, tout comme leur chien, lorsqu’ils ont tenté un atterrissage d’urgence près de Brownsboro, au Texas, aux alentours de 17h30. En cause, de l'huile qui recouvrait le pare-brise de l'appareil et qui empêchait Ron Timmermans de poursuivre le pilotage normalement.



Malheureusement, le monomoteur a heurté une ligne électrique avant de s’écraser près d’une rangée de maisons de quartier, causant la mort instantanée du couple. Le rapport de l'Administration Fédérale de l'Aviation américaine (FAA) a confirmé que la tentative d’atterrissage d’urgence avait été déclenchée par une accumulation d’huile sur le pare-brise.



Ce drame a touché la communauté locale et les proches du couple, qui étaient très impliqués dans l’aviation. Ron Timmermans était spécialisé dans l’instruction de vol et possédait une entreprise aéronautique dans la région d’Orlando. Ses collègues et amis le décrivent comme ayant été un pilote passionné, toujours prêt à partager son savoir, et tous soulignent qu'il s'agit d'une énorme perte pour la communauté locale, en particulier celle des pilotes.

Un miracle au milieu de la tragédie

Au milieu de cette catastrophe, un miracle s’est produit ; le petit chien du couple, de type Schnauzer, a survécu au crash, rapportait le New York Post . Les voisins, alertés par le bruit assourdissant de l’avion percutant le sol, ont retrouvé le quadrupède indemne parmi les débris. « Le chien était vivant, et l’un des voisins l’a pris pour s’en occuper », racontait Mary Ann Shoulders, une habitante du quartier, à KLTV . « C’était juste bruyant, ça faisait un vacarme infernal, le métal se tordait partout », poursuivait-elle.