Seul face au silence de la maison, ce Husky accueille avec une énorme joie sa nouvelle petite sœur qu'il attendait impatiemment (vidéo)

Levi, ce grand Husky, est de nature sociable. Durant une année et demie, il a vécu avec ses 2 propriétaires, en parfaite harmonie. Sa maîtresse a cependant remarqué qu’il manquait quelque chose, ou plutôt quelqu’un à la vie de son chien. Une annonce diffusée par un refuge local aura suffi à faire évoluer considérablement le quotidien de cette adorable famille.

Levi est l’exemple même du chien sociable, en recherche permanente d’interaction. Avec ses congénères dans la rue, lors des parties de jeux quotidiennes, il ne s’arrête jamais. Le retour chez lui était auparavant un moment difficile pour lui. Désormais, il peut compter sur la présence toute particulière à ses yeux de cette jeune chienne qui le dépasse déjà.

@levithehuskyrescue / Instagram

Le « chien de meute » par excellence

Difficile de passer à côté de cette personnalité forte qu’est Levi, dont on peut suivre les aventures sur le compte Instagram « @levithehuskyrescue ». Dans une récente vidéo, relayée par Dogtime, les propriétaires du Husky sont revenus sur le quotidien parfois triste vécu par le chien, qui est souvent en proie à l’ennui, notamment lorsqu’il est seul. Dans le clip on le voit l’air attristé, chez lui, puis filmé par une caméra de surveillance, en train de hurler alors que ses propriétaires sont partis. L’idée d’une compagnie supplémentaire pour la famille a germé.

@levithehuskyrescue / Instagram

Une petite Smuckers à l’adoption

C’est la propriétaire de Levi qui a repéré le profil de Smuckers, une chienne de quelques mois dont la race n’a pas été attestée par le refuge d’où elle provient. Le coup de cœur a été immédiat pour la maîtresse, pas pour le propriétaire qui craignait la venue d’un autre animal. Au bout de quelques jours, il a été convaincu par les photos de la petite chienne.