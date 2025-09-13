Seul face au silence de la maison, ce Husky accueille avec une énorme joie sa nouvelle petite sœur qu'il attendait impatiemment (vidéo)
Levi, ce grand Husky, est de nature sociable. Durant une année et demie, il a vécu avec ses 2 propriétaires, en parfaite harmonie. Sa maîtresse a cependant remarqué qu’il manquait quelque chose, ou plutôt quelqu’un à la vie de son chien. Une annonce diffusée par un refuge local aura suffi à faire évoluer considérablement le quotidien de cette adorable famille.
Levi est l’exemple même du chien sociable, en recherche permanente d’interaction. Avec ses congénères dans la rue, lors des parties de jeux quotidiennes, il ne s’arrête jamais. Le retour chez lui était auparavant un moment difficile pour lui. Désormais, il peut compter sur la présence toute particulière à ses yeux de cette jeune chienne qui le dépasse déjà.
@levithehuskyrescue / Instagram
Le « chien de meute » par excellence
Difficile de passer à côté de cette personnalité forte qu’est Levi, dont on peut suivre les aventures sur le compte Instagram « @levithehuskyrescue ». Dans une récente vidéo, relayée par Dogtime, les propriétaires du Husky sont revenus sur le quotidien parfois triste vécu par le chien, qui est souvent en proie à l’ennui, notamment lorsqu’il est seul. Dans le clip on le voit l’air attristé, chez lui, puis filmé par une caméra de surveillance, en train de hurler alors que ses propriétaires sont partis. L’idée d’une compagnie supplémentaire pour la famille a germé.
@levithehuskyrescue / Instagram
Une petite Smuckers à l’adoption
C’est la propriétaire de Levi qui a repéré le profil de Smuckers, une chienne de quelques mois dont la race n’a pas été attestée par le refuge d’où elle provient. Le coup de cœur a été immédiat pour la maîtresse, pas pour le propriétaire qui craignait la venue d’un autre animal. Au bout de quelques jours, il a été convaincu par les photos de la petite chienne.
« Comme s’ils se connaissaient depuis toujours »
En voyant les images, on pourrait aisément imaginer que ces deux-là se sont toujours connus. En effet, la petite chienne, déjà plus grande que son frère, a très vite trouvé sa place aux côtés du Husky qui s’est montré très chaleureux. Les jeux ensemble ont débuté très rapidement, sous le regard très attendri des propriétaires.
@levithehuskyrescue / Instagram
A lire aussi : Un Labrador rapportait chaque matin des œufs de cane, un jour il décide d’en garder un et de l'offrir à ses maîtres pour une raison touchante
Les likes et les commentaires ont afflué sous la vidéo postée sur Instagram. Les utilisateurs remercient cette famille d’avoir pu permettre un tel sauvetage. Ils en sauront certainement prochainement plus sur l’origine de cette petite chienne qui a des traits de Beauceron et de Bouviers Bernois.
@levithehuskyrescue / Instagram
Le plus heureux est sans aucun doute Levi, qui ne sera plus jamais seul.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
Aucun commentaire