Une mariée surprend son futur époux en intégrant leur chienne adorée dans un moment clé de la cérémonie du mariage

Madeline et Quinn ont officialisé leur amour le 1 juillet dernier à l’occasion de leur cérémonie de mariage. S’ils avaient initialement prévu de ne pas emmener leur chien sur place pour des raisons de praticité, la mariée en a décidé autrement en réservant une surprise à son conjoint.

Madeline et Quinn, reliés depuis le 1 juillet dernier par le nom de famille Meineke, se sont dit « oui » lors de leur mariage. Amour et bonne humeur étaient au rendez-vous et une surprise a égayé la cérémonie. Celle-ci se nomme Penny, la Teckel adorée des époux.

Ces derniers s’étaient mis d’accord sur le fait qu’elle ne participerait pas à la cérémonie, car ils ne pouvaient pas s’occuper pleinement d’elle. Madeline a donc acquiescé d'un commun accord, mais avait en réalité une idée en tête.

Un scénario hilarant

En cachette, elle a acheté une jolie petite robe à sa chienne pour le jour J et a réfléchi à la façon dont elle pourrait surprendre son futur mari en intégrant sa chienne lors de la célébration. Elle a décidé que Penny ferait son entrée en scène au moment de sa propre arrivée, lorsque les mariés se voient pour la première fois. Et comme Quinn, selon la tradition, se tiendra de dos, il ne verra pas le petit quadrupède faire son entrée. Au moment de se retourner, il découvrira donc la chienne plutôt que sa fiancée.

Et c'est exactement le scénario cocasse qui a été mis en place le jour du mariage ! Persuadée que l’apparition de Penny ferait son effet, Madeline l’a parée de sa tenue et a mis le plan en place.

Une bonne humeur communicative

Quinn s’est avancé au niveau de l’autel pour attendre la mariée. Lorsqu’elle a été annoncée, il s’est retourné et s’est retrouvé face à sa chienne Penny. Laquelle était totalement excitée de le retrouver ! Réciproquement, le marié était surpris et hilare en voyant l’animal. Une bonne humeur générale s’est diffusée et l’adorable Penny a pu prendre part à la fête avec ses humains préférés.