Séparé de son frère et enfermé dehors par son ancien propriétaire, ce chien de 8 ans attend sa future famille

Récupéré par la Fondation 30 Millions d’Amis, Odin vivait à l’extérieur, privé d’interactions humaines et canines, il apprend désormais à mener une vie plus normale, dans l’optique de rencontrer ses futurs adoptants. Le chien n’était pas le seul du foyer, Tonnerre, un Husky, vivait quant à lui à l’intérieur, ne sortant jamais. À la sortie de ce quotidien de cauchemar, Tonnerre a trouvé une famille, ce n’est pas encore le cas d’Odin.

Brigitte et Pascale, bénévoles au sein de la Fondation 30 Millions d’Amis sont intervenues sur place pour offrir d’autres perspectives au duo. Elles expliquaient : « Ils étaient constamment attachés et n’étaient jamais promenés. Ils vivaient dans leurs excréments ». Séparés l’un de l’autre, les chiens ne se connaissaient pas, et ont subi des négligences à l’intérieur, comme à l’extérieur.

« Un pauvre petit abris pour se réfugier »

Odin, American Staffordshire Terrier âgé de 8 ans, a été soulagé lorsqu’il a compris que les bénévoles étaient revenues pour le chercher. La démarche a été semée d’embûches, avec un propriétaire qui s’est opposé à la saisie des animaux. Pascale ajoute : « Il nous a accusé de vol, et nous a menacées ».

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La procédure a pu, finalement, être menée à bien, avec 2 chiens très heureux de dire adieu à leur bourreau et à ce lieu de vie insalubre.

30 Millions d'Amis

Des soins nécessaires

Odin a rejoint un refuge situé dans le Pas-de-Calais, puis a été confié à la clinique Saint-Hubert à Lens. L’état de l’épiderme du chien montrait de nombreuses affections. Le chien de 22 kilogrammes présentait des marques dues à une infestation de puces, et des égratignures au niveau des oreilles. Par ailleurs, précise la clinique : « Il a subi une castration totale à cause d’un abcès ».

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« Un amour de chien avec l’humain »

Bien que l’attente commence à se faire longue pour Odin, la responsable de son refuge, Émilie, affirme que les progrès du chien sont évidents. Il revient de loin, explique-t-elle, car « il ne savait pas marcher en laisse et se roulait par terre ».

À l’heure actuelle, Odin est bien plus à l’aise, même si la présence d’autres chiens est à éviter pour le moment. Sa gentillesse à l’égard des humains est certaine. Les bénévoles espèrent sincèrement qu’une belle nouvelle arrivera sans tarder pour Odin qui mérite l’amour et la patience d’une famille après ces longs moments difficiles.