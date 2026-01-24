Après avoir passé des mois sur un balcon, un Malinois sénior affamé lève les yeux à l'arrivée de policiers déterminés à le sauver

La solidarité de quelques personnes et la persévérance des autorités ont permis de mettre fin à une situation qui n’aurait jamais dû durer. A Marseille, un chien senior a enfin pu être pris en charge après de longs mois d’attente. Jusqu’à cette intervention, l’animal était privé de tout, et son quotidien se limitait à la surface du balcon où il était enfermé.

Cela faisait des mois qu’il était livré à lui-même, privé de liberté et évoluant dans un espace étroit et insalubre. Sans la bienveillance des voisins qui lui passaient régulièrement de quoi manger à travers le balcon, le chien n’aurait sans doute pas survécu. L’intervention des forces de l’ordre, rapportée par France Bleu , a permis de mettre fin à son calvaire et de lui redonner de l’espoir.

Le canidé en question est un Berger Belge Malinois âgé. La SPA avait déjà tenté de lui porter secours plus d’une fois, mais sans succès. Le vendredi 9 janvier, la police municipale de Marseille a envoyé une brigade canine et une équipe de scootéristes sur les lieux, dans le 3e arrondissement de la cité phocéenne. Des fonctionnaires de la police nationale participaient également au sauvetage.

Ils ont pu constater les conditions déplorables dans lesquelles le canidé sénior passait ses journées et ses nuits sur ce balcon. Les policiers ont finalement réussi à le libérer en toute sécurité.



Police Municipale de Marseille / Facebook

Libéré d’une “situation intolérable”, le chien est désormais entre de bonnes mains

Le chien a été confié à l’association de protection animale Les Animaux du Cœur dans la foulée de son sauvetage. Il bénéficie désormais de tous les soins et attention dont il était privé et qui lui permettront de surmonter cette douloureuse phase de sa vie.

“Une intervention indispensable face à une situation intolérable, qui rappelle que la protection animale fait pleinement partie de nos missions de proximité”, peut-on lire sur la page Facebook de la police municipale de Marseille, qui a relaté les faits et partagé des photos du sauvetage.

L’avenir du Malinois sénior n’a pas été évoqué, mais l’association tentera probablement de lui trouver une famille d’accueil ou, idéalement, un adoptant, si son état de santé le permet.

