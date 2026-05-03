Selon une étude scientifique, les chiens savent faire la différence entre une maladresse et une intention négative

Nos amis les chiens sont de fins observateurs. Ils peuvent lire en nous comme dans un livre ouvert ! Mais sont-ils capables de juger nos intentions ? Une étude scientifique parue en 2021 suggère que oui. Résumé.

L’étude « Dogs distinguish human intentional and unintentional action* », publiée dans la revue Scientific Reports, s’intéresse à une question centrale en cognition animale. Les chiens comprennent-ils seulement les résultats de nos actions ou ont-ils la faculté d’en saisir l’intention ? Autrement dit, font-ils la différence entre une maladresse et un acte volontairement désagréable ?

Pour y répondre, les chercheurs ont utilisé le paradigme « unwilling vs unable » (« non disposé vs incapable »). Des toutous de compagnie ont été placés face à un humain chargé de leur donner une friandise. 3 situations expérimentales ont été mises en place :

L’humain retire volontairement la gâterie comme pour taquiner ou frustrer l’animal.

Il essaye de la donner, mais la laisse tomber accidentellement.

Il tente de donner la friandise, mais est empêché physiquement (par une barrière, par exemple).

Dans ces 3 cas, le canidé ne reçoit pas la récompense. Ce qui change ? L’intention perçue derrière l’action.

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© Scientific Reports

Les chiens adaptent leur comportement en fonction du contexte

Au cours du test, les scientifiques ont observé les réactions spontanées des animaux (patience, posture, distance avec l’humain, comportement d’attente…). Finalement, ils ont compris que les chiens ne réagissent pas de la même manière selon la situation, malgré un résultat identique (le fait de ne pas recevoir la friandise).

Face à un humain maladroit ou empêché de donner la gâterie, les toutous font preuve davantage de patience. Ils restent proches, attendent plus longtemps et semblent « indulgents » face à l’échec.

En revanche, leur comportement change nettement quand il retire volontairement la récompense. Les chercheurs ont remarqué qu’ils s’éloignent, montrent des signaux d’apaisement ou de frustration et hésitent davantage avant de revenir vers l’humain.

Ces différences comportementales montrent que les chiens ne réagissent pas uniquement à l’absence de récompense. Ils semblent capables de distinguer une intention négative (refus volontaire) d’une simple incapacité !

© Scientific Reports

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Un nouveau regard sur notre relation avec les chiens

Cette étude change complètement notre regard sur la relation entre l’Homme et le chien. Ce dernier n’est pas simplement conditionné par des récompenses ou des punitions. En effet, il interprète nos comportements dans un contexte précis et peut « juger » nos actions, tout en adaptant son attitude en conséquence.

La qualité de la relation que nous entretenons avec nos fidèles compagnons à 4 pattes ne dépend donc pas seulement de ce que nous faisons, mais aussi de la manière dont nos intentions sont perçues !

*« Dogs distinguish human intentional and unintentional action », Britta Schünemann, Judith Keller, Hannes Rakoczy, Tanya Behne, Juliane Bräuer, Scientific Reports, 2021.