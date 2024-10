Cette chienne, abandonnée contre une barrière à cause de préjugés sur sa race, reçoit une deuxième chance grâce à des sauveteurs bienveillants

Depuis le mois de février dernier, le Royaume-Uni a prononcé l’interdiction de détenir un American Bully XL dans le pays suite aux nombreuses attaques recensées. Malheureusement, beaucoup font l’amalgame et d’autres races de type Bouledogue ou Pitbull en pâtissent. La pauvre Alice en a récemment fait les frais.

Alice, une femelle de race Bouledogue Anglais, a rejoint l’hôpital vétérinaire de Kilcock, en Irlande, après avoir été sauvée. Prévenus par un témoin, les membres du refuge My Lovely Horse l’ont découverte attachée contre une barrière. Un abandon cruel qui n’a toutefois pas surpris les sauveteurs à cause du contexte actuel.

Depuis le 1er février 2024, il est formellement interdit de détenir un chien de type American Bully XL. Des attaques dramatiques imputables à plusieurs canidés de cette race ont motivé cette décision. Cette loi a eu un impact sur d’autres chiens s’apparentant de près ou de loin aux Bully XL. L’association My Lovely Horse a déclaré avoir constaté une hausse d’abandons des chiens de type Pitbull ou Bouledogue.

Une scène désolante

C’est dans ce climat qu’Alice a été retrouvée. Son ancien maître l’a attachée contre une barrière et l’a laissée là, livrée à elle-même. Par chance, quelqu’un l’a repérée à temps et a contacté l’organisme de sauvetage. Une équipe s’est rendue sur les lieux et a fait la rencontre de la femelle. Laquelle s’est montrée extrêmement affectueuse envers ses sauveteurs, rapportait Dublin Live. Elle semblait ravie que l’on s’intéresse enfin à elle.

Les bienfaiteurs n’ont eu aucun mal à l’approcher. Ils l’ont détachée et l’ont conduite chez un vétérinaire pour un examen de santé. Elle souffrait de contusions au niveau du crâne et avait d’ailleurs été retrouvée avec un peu de sang sur le visage. Cela pourrait témoigner d’une négligence de la part de son ex détenteur.

A lire aussi : Convaincue qu'elle finirait sa vie au refuge, cette chienne de 14 ans attire l’attention d’un couple offusqué par sa situation

Elle est prête pour un nouveau départ

Heureusement, Alice était désormais entre de bonnes mains et prête à prendre sa revanche sur la vie. Elle a prouvé à tout le monde que, malgré ce qu’elle a vécu, elle ne comptait pas laisser la colère l’emporter : « Elle a tellement été négligée que c'en est désolant. Pourtant, elle remue toujours la queue et demande des câlins » écrivait un porte-parole de My Lovely Horse sur Facebook.

La douce Alice a rejoint une famille d’accueil pour poursuivre sa convalescence. Elle est désormais en sécurité auprès de personnes qui ne veulent que son bien.