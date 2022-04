Secourus par la police et les pompiers, ces chiens deviennent ensuite les mascottes de leurs sauveteurs

L’un est devenu policier, l’autre pompier. Corporal Oliveira et Caramelo sont 2 chiens sauvés puis recueillis par les forces de l’ordre et les soldats du feu, dont ils sont devenus les mascottes. Des canidés plus heureux que jamais et embellissant le quotidien de ces hommes et ces femmes qui se mettent au service des citoyens.

Corporal Oliveira et Caramelo vivent à une vingtaine de kilomètres l’un de l’autre, mais les histoires de ces chiens autrefois errants se ressemblent énormément. Elles sont rapportées par le Washington Post.

Le premier, âgé de 4 ans, était arrivé un matin de 2019 au commissariat de police d’Ilha do Governador, une île de Rio de Janeiro au Brésil. Blessé et faible, l’animal avait été pris en charge par un officier, le caporal Cristiano Oliveira. « Je lui ai donné de la nourriture et de l’eau, raconte ce dernier. Il lui a fallu du temps pour s’habituer à moi ». Depuis, ils sont devenus inséparables et le policer lui a même donné son nom.



CB Oliveira / Instagram

Le compte Instagram consacré à Corporal Oliveira totalise près de 47 000 abonnés aujourd’hui. C’est son sauveur qui s’en occupe.



CB Oliveira / Instagram

S’il s’efforce de l’alimenter régulièrement en photos et vidéos, il n’a pas toujours le temps de le faire à cause de son travail. Et lorsque les publications tardent à venir, les fans de ce chien s’impatientent. « Il peut recevoir plus de 200 messages par jour », explique l’officier de police, qui leur répond alors que le quadrupède est tout simplement « en vacances ».



CB Oliveira / Instagram

« Un véritable influenceur »

Dans un autre quartier de Rio de Janeiro, celui de Laranjeiras, Caramelo mène lui aussi une vie trépidante à la fois en caserne et sur les réseaux sociaux. Ce chien de 11 ans est le protégé et la mascotte des pompiers locaux, basés au centre d’incendie et de secours de Catete.



Caramelo, o cão bombeiro / Instagram

Ils l’avaient trouvé blessé en montagne un an plus tôt. Lui aussi possède un large public qui suit ses aventures sur Instagram, avec plus de 28 000 abonnés.



Caramelo, o cão bombeiro / Instagram

« Caramelo est un véritable influenceur », dit de lui le major Fabio Contreiras, qu’il accompagne lors des campagnes de sensibilisation et de solidarité organisées par les pompiers. Caramello se sert, en effet, de sa notoriété pour sensibiliser les gens au cancer, par exemple, mais aussi pour appeler aux dons au profit de victimes de catastrophes naturelles et pour aider des chiens et chats recueillis à trouver de nouvelles familles.

A lire aussi : Le chiot éjecté d'un véhicule qu'elle a sauvé devient le plus important compagnon de sa vie



Caramelo, o cão bombeiro / Instagram