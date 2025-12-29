Secouru par la police après un signalement, ce chien squelettique reçoit pour la première fois des soins et de l’attention

En Charente, une intervention récente des forces de l’ordre met en lumière la détresse animale encore trop fréquente. Un chien retrouvé dans un état alarmant a été mis en sécurité, ouvrant la voie à une prise en charge salvatrice et à l’espoir d’un avenir plus serein. Le parcours de l’animal, désormais confié à des bénévoles dévoués, rappelle l’importance de la vigilance et du sens des responsabilités envers nos compagnons à 4 pattes.

A Angoulême (16), un chien cachectique a été arraché à la maltraitance par les forces de l’ordre après la réception par celles-ci d’un signalement, rapportait Actu Charente . La police nationale de la Charente a relaté ces faits le mercredi 3 décembre sur sa page Facebook.

Le chien en question est un croisé American Staffordshire Terrier au pelage bringé. Son nom et son âge n’ont pas été précisés. La police nationale indique avoir été informée de la situation par celle municipale.

Le canidé était dans un état de santé préoccupant au moment de son sauvetage. N’ayant plus que la peau sur les os, il avait clairement subi une forme extrême de négligence.



Police nationale de la Charente / Facebook

“Avec l'assistance de la Direction Départementale Emploi Travail Solidarité Protection Population, nous constations que le chien était très maigre (alimentation insuffisante et déshydratation)”, peut-on lire dans la publication Facebook.

“Un investissement sur une vie, un compagnon”

Le rescapé a été confié au Refuge de l’Angoumois, basé à Mornac, à 10 kilomètres à l’est d’Angoulême. Il reçoit les soins et l’attention dont il a besoin pour remonter la pente, tant sur le plan de la santé que sur celui émotionnel. Il aura besoin de plusieurs mois pour se rétablir, reprendre des forces et retrouver un poids normal.

A l’issue de ce processus, le quadrupède pourra être “proposé à l’adoption” et “vivre paisiblement dans une famille aimante qui en prendra soin”.

“Soyez conscients qu'adopter un chien a un coût, rappelle la police nationale de la Charente en conclusion de son post. Ce n'est pas une peluche que l'on peut laisser dans un coin. C'est un investissement sur une vie, un compagnon. Réfléchissez avant d'adopter surtout pendant cette période de fête.”