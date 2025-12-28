Se voyant proposer un petit chien tremblant contre une poignée d'euros, elle accepte pour le sauver et apprend qu'on le cherchait désespérément

Un petit chien a échappé à un triste sort grâce à l’intervention d’une passante au grand cœur. Son geste courageux a permis de récupérer l’animal volé et de le ramener sain et sauf auprès de sa famille, soulignant l’importance de la vigilance et de la solidarité envers nos compagnons à 4 pattes.

A Malte, un chien volé et vendu à la sauvette par un toxicomane a été sauvé par une dame bienveillante et restitué sain et sauf à sa famille, rapportait TVM News .

Les faits, relatés par l’association locale de protection animale Innocent Paws sur sa page Facebook, ont eu lieu fin novembre 2025 à Qormi, ville située au sud-ouest de la capitale maltaise La Valette. Ce jour-là, une femme qui faisait ses courses a été abordée par un individu à l’attitude suspecte et qui tenait un Chihuahua au pelage noir et feu. Ce dernier était clairement terrifié et tremblait de tout son corps.



Innocent Paws - Maria D’Amato / Facebook

L’homme lui a demandé si elle voulait acheter le petit canidé. Comprenant tout de suite que la situation était tout sauf normale, elle lui a proposé 10 euros avec la ferme intention de venir en aide à l’animal. Son vis-à-vis a refusé, indiquant qu’il en réclamait davantage. Elle lui a alors tendu 20 euros et il les a tout de suite acceptés. Il a pris l’argent, lui a donné le chien, puis s’en est allé à toute vitesse. Son comportement et la peur manifestée par le Chihuahua lui a apporté la confirmation que celui-ci ne lui appartenait pas.

Elle a réalisé que le vendeur était un consommateur de drogue et qu’il avait très probablement volé ce chien pour s’en acheter.

“Il est maintenant sain et sauf chez lui”

Le lendemain, la bonne samaritaine a appelé Maria D’Amato, fondatrice d’Innocent Paws, pour l’informer de la situation. L’association a mené sa petite enquête et découvert que le chien avait été enlevé à sa famille, qui le cherchait partout. Les retrouvailles ont eu lieu dans la foulée.

“Quel terrible traumatisme pour ce petit ! Heureusement, il est maintenant sain et sauf chez lui, auprès de sa famille, et la dame qui est intervenue a porté plainte auprès de la police”, peut-on lire sur la page Facebook d’Innocent Paws.

Maria D’Amato a tenu à remercier la sauveuse du chien, tout en rappelant que “la sensibilisation peut protéger d'autres animaux de compagnie.”