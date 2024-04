Vendu à la sauvette et passé par plusieurs adoptions décevantes, ce chien bourré de talent a trouvé le moyen d'aider les humains et améliorer leur sécurité

De la tristesse et la désillusion au bonheur et à la lutte contre le crime. C’est le fabuleux destin de Jack, un chien dont personne ne voulait jusqu’à ce qu’un officier de police détecte en lui de formidables aptitudes. Le quadrupède fait désormais partie de ces héros canins du quotidien qui contribuent à rendre la communauté plus sûre.