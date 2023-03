Se jugeant incapable de s’occuper de ses 3 chiens, une femme se prépare à les faire euthanasier (vidéo)

Bella, Hudson et Ciroc sont 3 Chihuahuas issus de la même famille. Ils vivaient dans une maison où leur présence était devenue une contrainte pour leur maîtresse, à tel point qu’elle envisageait de les faire euthanasier. Entretemps, une femme au grand coeur s’est manifestée et leur a permis d’échapper à un destin funeste.

Sher Polvinale est la fondatrice du House with a Heart Senior Pet Sanctuary, un havre de paix à destination des chiens âgés situé dans le Maryland, aux États-Unis. Récemment, elle a reçu un appel téléphonique qui l’a profondément bouleversée, comme elle l’a confié à The Dodo.

Un trio « indésirable »

Une personne l’a contactée au sujet de Bella, chienne de 15 ans, et de ses 2 fils de 13 ans, nommés Hudson et Ciroc. Le trio de Chihuahuas ne s’entendait pas « avec les autres chiens de cette femme », qui « était également en train de déménager et de faire face aux problèmes de santé de son mari ».

Elle se disait tout bonnement incapable de consacrer du temps à ces 3 chiens. Sentant son désespoir, Sher Polvinale n’a pas hésité à l’aider à trouver un endroit pour prendre soin de ces chiens. Cependant, son sang n’a fait qu’un tour lorsqu’elle lui a révélé quelle était « la prochaine étape » prévue pour ces Chihuahuas.

Il ne leur restait que quelques heures à vivre !

« Elle s’est effondrée à l’autre bout du fil, et m’a avoué qu’elle avait pris rendez-vous pour que ces 3 chiens soient euthanasiés à 16h15 ce jour-là ! Il était midi lorsqu’elle m’a appelée », se souvient Sher. En dernier recours, la femme avait appelé les refuges autour de chez elle afin de trouver une meilleure solution, sur les conseils de sa fille.

Sher l’a alors « suppliée » d’annuler ce rendez-vous, et de lui ramener Bella, Hudson et Ciroc immédiatement. C’est ainsi que le trio a été admis au sanctuaire une heure plus tard.

Un nouveau départ inespéré

Un peu nerveux à leur arrivée, les Chihuahuas sont parvenus à sortir de leurs coquilles. « Ils sont tous très gentils, mais ils ont besoin de beaucoup de soins médicaux. Bella a une grave hypertrophie du coeur et une terrible maladie dentaire. Hudson a une mauvaise condition cardiaque également, ainsi que des calculs biliaires. Ciroc a la chance de n’avoir qu’un léger problème dentaire et une infection de l’oreille », explique Sher. Leurs traitements pourront être réalisés grâce à la générosité des donateurs.

La bonne samaritaine conclut : « Nous ne regrettons pas une seule seconde de les avoir acceptés dans le sanctuaire. Notre devise est : ‘L’amour vit ici’, et nous avons bien l’intention d’aimer Bella, Hudson et Ciroc aussi longtemps que possible ».