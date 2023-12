Le geste touchant du gérant d'un magasin envers un chien dont le jouet préféré n'était plus fabriqué

La maîtresse d’un adorable chien appelé Marley était désespérée en apprenant que le jouet préféré de ce dernier n’était plus en vente. Cherchant à remplacer le sien après qu’il l’a usé, elle s’est tournée vers les réseaux sociaux pour trouver une solution. La gérante du magasin a vu son message et lui a réservé une belle surprise.

Le jouet préféré de Marley est une grosse fraise qui couine. Il en était littéralement tombé amoureux alors qu’il accompagnait sa propriétaire quand elle faisait ses courses. Voyant à quel point l’objet plaisait à son ami à 4 pattes, Hayley Martin le lui avait acheté sans hésiter une seule seconde.

La jeune femme habitant Sydney (Australie) ne manque jamais l’opportunité de faire plaisir à Marley, qui est son chien d’assistance. Le croisé Border Collie / Kelpie a, en effet, été formé pour l’aider à quotidien car elle est atteinte d’autisme.



Hayley Martin

Le quadrupède ne pouvait plus se passer de son jouet en forme de fraise. Il l’emmenait absolument partout et passait des heures à s’amuser avec. Malheureusement, l’objet a fini par s’user. Il était rongé et beaucoup trop sale pour être sauvé par un simple lavage.



Hayley Martin

Pour Hayley Martin, il était grand temps de se débarrasser de ce jouet et d’acheter un nouvel exemplaire du même modèle. Malheureusement, lorsqu’elle s’est rendue au magasin pour s’en procurer un, on lui a signifié qu’il n’était plus en production.

Elle a alors lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. Le message a été vu par la gérante dudit magasin. Cette dernière a contacté Hayley Martin et lui a expliqué qu’elle était en mesure de lui envoyer non pas un, mais 2 jouets en forme de fraise qui couinent.

« Marley était sous le choc »

La propriétaire de Marley était évidemment aux anges. Elle piaffait d’impatience en attendant la livraison du colis. Quand celui-ci est enfin arrivé et qu’elle a pu l’ouvrir, elle est restée sans voix. A l’intérieur du paquet se trouvaient 20 exemplaires du jouet préféré du chien.



Hayley Martin

Elle n’en croyait pas ses yeux. Son ami à 4 pattes non plus. « Marley était sous le choc, raconte-t-elle à The Dodo. Il ne savait pas quoi faire ». Le canidé les a passés en revue pendant une bonne heure et les a tous fait couiner.

Hayley Martin