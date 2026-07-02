Scandalisée, une femme intervient après avoir vu une chienne traînée derrière une voiture et espère désormais l'adopter

Prise en charge en urgence après un traitement d'une rare cruauté, une chienne gravement blessée a pu être sauvée et soignée par un vétérinaire. Alors que la police poursuit son enquête, la femme qui lui a porté secours pense avoir identifié la conductrice impliquée et souhaite désormais adopter la rescapée.

A Nashville dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis), une femme a été témoin d’une scène particulièrement choquante et incompréhensible, dont la victime était une chienne, rapportait WSMV le mercredi 1er juin. Cette dernière, souffrant de multiples blessures après avoir été traînée sur le bitume sur une longue distance, a été prise en charge et soignée.

Les faits ont eu lieu le mardi 30 juin. Tandis que Pamela Butts conduisait sa voiture, elle a vu un autre véhicule dont sortait une longe au bout de laquelle était attachée une chienne. Le pauvre animal était littéralement traîné sur la chaussée, tentant désespérément de suivre la cadence et tombant à plusieurs reprises. Pamela Butts l’a même vu rebondir.

« Il y avait une longue laisse qui pendait hors de la vitre arrière côté passager et la chienne était traînée derrière la voiture sur environ 60 à 90 cm, raconte-t-elle à WSMV. La chienne rebondissait et se relevait pour courir, puis glissait à nouveau ».

Face à cette vision insoutenable, elle a suivi la conductrice qui continuait d’avancer sans avoir l’air de se soucier du sort de la chienne, qui souffrait le martyre et saignait de partout.

Pamela Butts a cessé la poursuite car la police le lui a ordonné. « J’ai vu la conductrice griller un feu rouge, elle a failli percuter quelqu’un, elle est sortie de la route puis y est revenue. C’était très intense », ajoute-t-elle.

« J’ai pleuré jusqu’à m’endormir, et je me suis réveillée en pleurant »

La laisse a fini par se rompre, libérant la chienne. Pamela Butts et des proches lui ont porté secours, donné à boire et veillé sur elle jusqu'à sa prise en charge par un vétérinaire. Elle présentait de nombreuses lacérations et ecchymoses.

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Pamela Butts / Facebook

« J’ai pleuré jusqu’à m’endormir, et je me suis réveillée en pleurant », confie Pamela Butts au lendemain de cet acte de cruauté pour lequel la police de Nashville a ouvert une enquête. Si celle-ci n'a pas encore identifié la conductrice, la sauveuse de l'animal pense l'avoir retrouvée sur Facebook. Elle a même partagé une vidéo postée par l'intéressée et montrant la chienne profitant de la toute première balade au bord de la mer de sa vie.

Pamela Butts se dit prête à adopter la rescapée.