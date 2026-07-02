Après une nuit d’angoisse pour son chien boiteux, une famille découvre qu’il jouait la comédie pour avoir de l’attention (vidéo)

Daniella Williams et sa famille étaient inquiètes pour Henry, leur Shih Tzu croisé Bichon Brisé. L’animal, qui se portait très bien, s’est soudainement mis à boiter. Un rendez-vous chez le vétérinaire en urgence a révélé… que le chien, en bonne santé, cherchait uniquement à attirer l’attention de ses proches !

Pour Daniella Williams et sa famille, Henry mérite assurément un Oscar pour ses performances dramatiques très convaincantes. Comme le rapporte Newsweek, le chien de 8 ans issu d’un croisement entre un Shih Tzu et un Bichon Frisé a soudainement souffert d’une boiterie un soir, alors que son adoptante se lavait dans la salle de bains et que son conjoint couchait leur fille.

« Quand je suis sortie de la douche, il a monté les escaliers en boitant, sans poser la patte par terre, explique Daniella à nos confrères d’outre-Atlantique, il la tenait simplement levée. Il avait déjà fait ça, et il avait une petite épine coincée entre les coussinets, alors j’ai tout de suite pensé que ça s’était reproduit. »

© @doggrooming_bydaniella / TikTok (capture d'écran)

Une boiterie qui persistait le lendemain

Après un examen minutieux de ses membres, la mère de famille n’a constaté aucune blessure apparente. Connaissant « son tempérament dramatique », elle a décidé de le surveiller pendant la nuit. Son époux a même dormi dans la chambre d’amis pour veiller sur la boule de poils.

Le lendemain, le couple pétri d’inquiétude a organisé un rendez-vous d’urgence chez le vétérinaire en raison de sa boiterie persistante. Toutefois, son fidèle compagnon a adopté un comportement inattendu en arrivant à la clinique !

« Une mise en scène pour attirer l’attention »

Lorsque le vétérinaire l’a appelé, Henry est entré dans la salle de consultation… sans la moindre trace de faiblesse. « J’ai expliqué ce qui s’était passé, le vétérinaire l’a examiné et m’a juste lancé un regard, confie Daniella, j’ai tout de suite compris que c’était une mise en scène pour attirer l’attention. »

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Après avoir examiné attentivement le petit chien, le vétérinaire a observé sa démarche. Henry s’est mis à marcher normalement en remuant la queue et en quémandant des caresses !

Finalement, le professionnel de la santé animale a minimisé l’incident en le prenant avec humour. Daniella, quelque peu gênée par la mise en scène orchestrée par son compagnon canin, est prête à lui décerner un Oscar !

Le conseil de Woopets : que faire si votre chien boite ?

Chez le meilleur ami de l’Homme, la boiterie peut être liée à une cause bénigne, comme un petit corps étranger coincé dans une patte, mais aussi révéler un problème plus sérieux (entorse, blessure musculaire, fracture, maladie…).

Commencez par examiner calmement la patte concernée pour vérifier l’absence de plaie, d’épine ou de gonflement. Évitez toutefois de la manipuler de manière brusque, si votre compagnon semble souffrir.

Dans les heures qui suivent, limitez son activité physique et surveillez l’évolution des symptômes. Une boiterie qui persiste plus de 24 heures, s’aggrave ou s’accompagne d’autres signes (abattement, gémissements, perte d’appétit…) nécessite rapidement une consultation vétérinaire.

Dans tous les cas, n’administrez jamais de médicament destiné aux humains sans avis professionnel, en raison de leur toxicité pour les chiens. Un diagnostic précoce permet souvent une prise en charge plus efficace et un rétablissement plus rapide.