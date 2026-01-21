« Sauver mieux pour sauver plus », la SPA dresse un bilan 2025 marqué par l'accélération de la transformation de ses refuges

La Société Protectrice des Animaux dresse le bilan de son année 2025, dévoilant les avancées majeures de ses refuges et ses perspectives à l’horizon 2030 notamment. Entre professionnalisation, sauvetages intensifiés et consolidation de son réseau de familles d’accueil, l’association réaffirme son engagement pour le bien-être des animaux.

En 2025, la SPA a connu une étape importante dans son engagement en faveur des animaux, en accélérant sa transformation et en renforçant la qualité de sa prise en charge. Avec 180 ans d’histoire derrière elle, l’association poursuit son objectif : offrir à chaque animal recueilli les meilleures conditions possibles pour se reconstruire et trouver un foyer aimant.

Des refuges plus professionnels au service des animaux en souffrance

Si le nombre d’animaux accueillis a légèrement diminué à 42 373 (baisse de 3 % par rapport à 2024), cette tendance reflète davantage un changement dans le profil des animaux pris en charge qu’une diminution de la demande. De plus en plus de pensionnaires arrivent traumatisés, malades ou présentant des troubles comportementaux, nécessitant des soins et une expertise plus poussés. Cette situation allonge la durée moyenne de séjour et augmente les coûts d’accueil.

L’éducation et la socialisation des animaux sont plus que jamais des priorités, avec un investissement d’un million d’euros par an. Les équipes doivent également gérer 1 475 animaux saisis pour maltraitance, certains restant au refuge plus d’un an avant les décisions judiciaires.

Le nombre d’adoptions stable, celui des familles relais en hausse

Malgré l’ampleur de ces défis, 39 538 animaux ont trouvé des adoptants en 2025, avec un taux de retour en légère baisse (2,4 %, contre 2,7 % l’année précédente). L’accompagnement renforcé des adoptants permet de garantir des placements réfléchis et durables. Parallèlement, le réseau de familles relais continue de se développer ; 9 556 animaux ont ainsi été confiés à des foyers temporaires, contre 4 426 en 2019, offrant une solution précieuse lorsque les refuges sont saturés.

Une action renforcée contre la maltraitance

En 2025, la SPA a intensifié ses interventions sur le terrain. Plus de 3 600 animaux maltraités ont été sauvés, ce qui représente une hausse de 16 % par rapport à 2024. En outre, près de 230 plaintes ont été déposées. L’association collabore également avec les forces de l’ordre et les magistrats pour soutenir la prévention et la sanction des sévices envers les animaux, formant plus de 1 300 nouveaux acteurs en 2025.

Une ambition claire pour 2030

“2025 marque un tournant majeur : sauver mieux pour sauver plus, avec une prise en charge plus professionnelle et mieux adaptée aux besoins des animaux les plus vulnérables. Face à des animaux plus traumatisés et à une demande d’intervention en hausse, nous avons choisi la professionnalisation, l’expertise et le temps passé auprès de chaque animal. Notre ambition est claire : d’ici 2030, accueillir 50 000 animaux dans des conditions exemplaires et leur offrir de réelles chances de reconstruction et d’adoption”, a déclaré Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA.

Grâce à des investissements massifs dans les infrastructures, le personnel et la formation, la SPA affirme sa volonté de continuer à protéger, soigner et placer les animaux dans les meilleures conditions possibles.