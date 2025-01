La SPA présente son bilan 2024 entre adoptions en baisse et appel à « un réveil collectif » contre l’abandon et la maltraitance

Comme tous les ans, la Société Protectrice des Animaux offre un aperçu sur les actions qu’elle a menées au cours des 12 mois écoulés et les chiffres clés en matière d’abandons et d’adoptions. Le bilan est loin d’être satisfaisant, notamment en ce qui concerne le nombre de chiens ayant trouvé des familles. L’association entend poursuivre et augmenter ses efforts sur tous les plans (sensibilisation, capacité d’accueil, lutte contre la maltraitance, soutien aux organisations et aux propriétaires en difficulté…) pour que 2025 soit une année plus réjouissante pour la protection animale.

La SPA qualifie le bilan pour l’année 2024 d’« alarmant » et estime qu’il est plus que jamais nécessaire de se mobiliser pour protéger les animaux contre l’abandon et la maltraitance.

En premier lieu, c’est le recul observé sur le plan du nombre d’animaux adoptés dans les refuges qui préoccupe l’association. Avec 39 863 compagnons à fourrure et à écailles ayant rejoint leurs nouvelles familles via les 64 maisons et refuges SPA, cela représente une baisse non négligeable par rapport à 2023. Les chiens en ont particulièrement pâti, avec 6,4% d’adoptions en moins. Les difficultés économiques rencontrées par les Français y ont contribué dans une certaine mesure.

Les chiffres sont un peu moins inquiétants en ce qui concerne les chats, qui sont 25 703 à avoir été adoptés en 2024, mais cela ne correspond qu’à une légère augmentation (2%) lorsqu’on la compare à l’exercice précédent.

« Un réveil collectif est nécessaire »

Dans ce contexte, les équipes de la SPA travaillent d’arrache-pied pour prendre en charge un maximum d’animaux, d’autant plus que beaucoup parmi ceux-ci sont victimes de maltraitance. Une problématique face à laquelle l’association accroît ses actions. Elle a ainsi sauvé 3 114 de ces créatures maltraitées en effectuant 208 saisies et en traitant 21 256 signalements.



« Un réveil collectif est nécessaire face à la notion d’animal objet pour mettre fin au fléau de l’abandon et de la maltraitance », souligne Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA.

L’association relève néanmoins un point encourageant ; l’intensification du partenariat entre elle et les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture, initié en 2023. Sur le terrain, cela s’est traduit par une hausse de 29% des sollicitations d’intervention adressées par les forces de l’ordre au Service Judiciaire Protection Animale de la SPA.

Parallèlement, elle s’emploie à renforcer les capacités d’accueil de ses refuges et maisons pour faire face à la population sans cesse croissante d’animaux à prendre en charge. Des travaux d’agrandissement et d’amélioration des installations doivent être entrepris. De même que les efforts pour promouvoir l’adoption responsable se poursuivent dans le but de libérer des places et ainsi permettre de recueillir d’autres animaux en détresse.

Ces derniers sont au nombre de 43 742 à avoir été hébergés par les structures de la SPA en 2024. 12 253 d’entre eux sont des chiens, plus du double sont des chats (28 547) et près de 3000 se répartissent entre NAC, animaux de ferme et équidés.

Soutien accru aux propriétaires d’animaux en difficulté et aux associations

Les difficultés économiques évoquées plus haut font que de plus en plus de propriétaires ont du mal à subvenir aux besoins de leurs animaux. Ils peuvent compter sur le soutien de la SPA, qui a augmenté lui aussi, puisque 3,6% d’animaux en plus ont été soignés dans les dispensaires de l’association durant l’année écoulée.

La Société Protectrice des Animaux s’engage également aux côtés des associations et l’a même fait encore plus intensivement en 2024, le montant global de son soutien financier s’élevant à 377 000 euros. Cela représente une hausse de 30% par rapport à 2023.

C’est donc sur tous les fronts que la SPA se bat et redouble d’efforts pour contribuer à bâtir un monde meilleur pour les animaux et les humains. Elle mise aussi sur l’avenir, qui réside évidemment entre les mains des plus jeunes. D’où la nécessité de renforcer les actions de sensibilisation auprès de ces derniers ; 13 458 enfants ont ainsi bénéficié de séances pédagogiques dans leurs écoles pour être sensibilisés au respect des animaux. En outre, 535 jeunes ont pu prendre part à la vie du refuge dans le cadre de 43 Clubs actifs, dont 4 créés en 2024.

