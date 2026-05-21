Sauvée en même temps que 250 animaux, cette chienne commence une nouvelle vie à 13 ans, aux côtés d’adoptants ravis

Maureen et Richard Elmer s’estiment chanceux d’avoir rencontré une chienne comme Gracie, cette Caniche pleine de courage sauvée d’une maison où régnait la maltraitance. À 13 ans, la chienne peut enfin souffler dans cette maison où la bienveillance est quotidienne. Gracie a trouvé son foyer, et a offert dans le même temps un regain de dynamisme à ce couple de personnes âgées.

« Elle est la chienne la plus parfaite », confie Maureen à la BBC qui a documenté cette adoption plus que réussie, faisant suite à un sauvetage massif et rare de 250 animaux enfermés dans une propriété et privés de soins. 87 d’entre eux ont été sauvés par Dogs Trust et la RSPCA, dont Gracie, cette Caniche croisée au doux caractère, qui n’a pourtant pas été adoptée tout de suite.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

BBC

Un match parfait

La demande a émané du couple, alors à la recherche d’un animal à adopter, un « petit chien » dans l’idéal, qui passerait son temps à être câliné par ces adoptants. Basés à Norfolk (Royaume Uni), Maureen et Richard ont rapidement reçu une réponse et ont pu faire la connaissance de Gracie. « Parfaite » à leurs yeux, elle a pu être accueillie dans la maison du couple. Maureen se souvient de cette rencontre : « Honnêtement, c’était tout simplement déchirant », exprime-t-elle.

BBC

Une nouvelle vie

Au moment de son sauvetage, la chienne avait un pelage endommagé par la saleté. Elle a été rasée, et son poil a pu repousser. Sa nouvelle maîtresse expliquait : « Sa fourrure repousse magnifiquement, elle est si moelleuse et douce ».

Sans cesse dorlotée, la chienne vit un doux quotidien auprès de ce couple attentionné, qui n’attendait que sa compagnie.

Avec émotion, Richard exprimait sa gratitude : « Parfois, à notre âge, on peut avoir l’impression que les gens semblent nous oublier, c’est tout l’inverse ici ».

BBC

A lire aussi : Très fusionnelles, cette chienne et sa soeur féline échafaudent un plan pour récupérer un paquet de friandises (vidéo)

Pourquoi la cohabitation entre une personne sénior et un chien est-elle une bonne idée ?

Les bénéfices d’une telle cohabitation sont nombreux, pour le chien comme pour la personne âgée. Parmi les nombreux avantages, on trouve :