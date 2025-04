Sauvée de la rue, cette chienne cherche encore ses chiots disparus après sa mise bas

Personne n’est en mesure de connaître le passé de Petals, jeune chienne au pelage doré, ni pourquoi elle s’est retrouvée dans la rue. Personne ne sait non plus depuis combien de temps elle ne mangeait pas à sa faim, car elle était sévèrement émaciée au moment de son sauvetage. Enfin, les sauveteurs n’avaient aucune idée de l’endroit où pouvaient bien se trouver ses petits, sachant qu'elle avait récemment mis bas.

Ses mamelles étaient extrêmement gonflées, signe qu’elle avait allaité très récemment une portée de chiots. Toutefois, lorsqu’elle a été découverte par des adolescents, aucun autre quadrupède n’était avec elle.

Meriden Animal Control-Saving Paws / Facebook

De nombreux questionnements

Petals était en train de courir dans un quartier de Meriden (Connecticut, États-Unis), quand les jeunes l’ont aperçue. Malgré sa récente grossesse, la pauvre était très maigre, ce qui a inquiété le groupe. L’organisme de sauvetage Meriden Animal Control est intervenu pour la prendre en charge et lui fournir les soins nécessaires.

Pour les membres de l’association, dont le témoignage a été rapporté par la NBC, Petals aurait été séparée de sa progéniture prématurément, juste après son accouchement. Pourtant, les chiots ont besoin d’une certaine période de sevrage pour grandir en bonne santé et de manière équilibrée. Malheureusement, aucune information n’a été trouvée quant aux nouveau-nés : « Nous avons essayé de ramener Petals dans la zone où on nous a dit qu'elle avait été trouvée, mais nous n'avons pas eu la chance de trouver ses chiots ou de signes de chiots », écrivait un porte-parole.

La chienne n’était pas non plus pucée et il était difficile de savoir si elle avait eu un propriétaire autrefois, ou si elle avait toujours vécu dans la rue. Quoi qu’il en soit, le Meriden Animal Control a lancé un appel à témoin pour quiconque aurait des informations à fournir. Le personnel espère encore retrouver les chiots pour les réunir avec leur mère. En attendant, celle-ci reprend des forces entre leurs bonnes mains et va beaucoup mieux désormais.