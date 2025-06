Ses chiots ayant tous été adoptés, cette chienne épuisée par l'errance et la maternité découvre à son tour l'amour d'un foyer

Abandonnée, maigre et craintive, Polly n’était plus que l’ombre d’elle-même lorsqu’elle a été recueillie avec ses 8 chiots. Si ces derniers ont rapidement trouvé un foyer, la maman, elle, a dû réapprendre à faire confiance. Jusqu’à ce qu’un couple au grand cœur décide de lui laisser tout le temps dont elle avait besoin.

Polly, une chienne errante, et ses 8 chiots avaient été amenés au refuge de la Humane Society of Pinellas, à Clearwater en Floride (Etats-Unis), en mars 2025. La mère était alors « maigre, se remettait de la dirofilariose et elle était terrifiée », d’après l’association.

Timide à l’extrême, Polly « a mis du temps à s'habituer aux nouvelles personnes. Elle était assez craintive face au monde qui l'entourait », explique Peyton Davis, responsable marketing au sein de cette organisation.



Ses chiots ont reçu des noms inspirés de jouets : Barbie, Beyblade, Bratz, Furby, Game Boy, Hot Wheels, Lego et Tamagotchi. Ils ont atteint l’âge du sevrage et ont donc pu très vite être proposés à l’adoption. Ils n’ont d’ailleurs pas eu à attendre longtemps ; ils ont rejoint leurs nouvelles familles.

Avec Polly, les bénévoles ont pris leur temps, car elle avait encore besoin de surmonter ses craintes. « Notre équipe ne l'a jamais bousculée, indique la Humane Society of Pinellas. Nous avons célébré les plus petits progrès, comme faire quelques pas dehors ou rencontrer un nouvel ami ».



« Une nouvelle chienne »

Récemment, un couple a vu la chienne sur le site de l’association et en est tombé amoureux. Il a contacté le refuge, dont le personnel lui a bien expliqué qu’il fallait se montrer très patient à son égard.

« Ils ont apporté des couvertures et des jouets qui portaient leur odeur et celle de leur maison pour qu'elle se sente à l'aise en leur présence, même en leur absence, relate la Humane Society of Pinellas. Ils ont également amené ses friandises préférées. »



Ils ont enchaîné les visites pendant plusieurs semaines, puis ont officiellement adopté la chienne le 23 mai, rapporte le Miami Herald. « Polly est quasiment devenue une nouvelle chienne. Elle est passée d’une peur paralysante aux courses folles dans le jardin et aux câlins à l'heure du coucher », s’est réjoui Peyton Davis.