Sauvé de la négligence, un chiot à la peau rose et craquelée retrouve santé et bonheur grâce au dévouement de sauveteurs

En arrivant au refuge, Pebble, une petite chienne de 4 mois victime de négligence, était dans un triste état. Peau enflammée, pelage presque inexistant... elle avait un long chemin à parcourir avant de guérir. Quelques semaines de soins et d’amour allaient pourtant suffire à transformer complètement sa vie.

L’équipe du refuge Stray Rescue of St. Louis (SRSL) (Missouri, États-Unis) a malheureusement l’habitude d'accueillir des boules de poils en piteux état. Récemment, elle a notamment pris en charge une petite chienne croisée Bouledogue Français de 4 mois qui faisait peine à voir.

Une peau rose et ridée

Comme le rapporte The Dodo, la petite chienne prénommée Pebble avait été déposée au refuge par une personne bienveillante. En voyant la peau rose et ridée du chiot, parsemée de quelques touffes de poils éparses, l'équipe de SRSL a immédiatement compris de quoi il souffrait.

« Un autre bébé atteint de gale nous est confié », a écrit SRSL sur Facebook . « Elle a perdu presque tous ses poils. »

© Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

On ne sait rien de sa vie avant son sauvetage, mais la pauvre petite était visiblement victime de négligence. Son corps était enflammé de la tête aux coussinets. « Son petit front ridé lui donne un air si inquiet, mais bientôt elle saura qu'elle est exactement là où elle doit être », a écrit encore SRSL.

Pebble avait un long chemin à parcourir, mais après avoir reçu un traitement rigoureux mêlant bains quotidiens et antibiotiques, ses anges gardiens étaient confiants à propos de sa guérison.

© Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

Un toutou transformé

En quelques semaines, la peau enflammée de Pebble a guéri, et un mois après son sauvetage, elle allait beaucoup mieux.

« Elle ne souffre plus, ne saigne plus et n’a plus de fissures. Son pelage est si doux et repousse avec de toutes jolies petites taches ! », a expliqué SRSL sur Facebook.

© Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

Avec son doux pelage et sa peau réparée, la petite chienne était méconnaissable ! « C’est incroyable ce que 4 semaines d’amour, de nourriture et de soins peuvent faire ! », a écrit l’équipe du refuge, stupéfaite par de tels progrès.

La jolie petite Pebble n’a pas tardé à faire fondre le cœur d’une famille aimante, et près d'un mois après son sauvetage, elle a rejoint son foyer définitif.

© Stray Rescue Of St. Louis / Facebook

Autrefois négligée, la petite chienne profite aujourd’hui d’une vie remplie d’amour dans une maison chaleureuse et confortable. « Nous sommes tellement heureux pour elle ! », s’est réjoui SRSL. « Pebble, le monde est à toi, mon amour ! »