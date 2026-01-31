Les chiens de cet élevage insalubre rongeaient les barreaux rouillés de leurs cages, ils voient la lumière du soleil pour la première fois

Privés de tout et vivant dans une détresse inimaginable, plusieurs dizaines de Boston Terriers ont enfin été libérés d’un quotidien fait de souffrance et d’isolement. Leur sauvetage met en lumière l’ampleur des séquelles laissées par la négligence.

Il était censé avoir cessé son activité, mais continuait de détenir des chiens dans des conditions choquantes. Un éleveur canin des Yvelines a vu l’équipe d’Action Protection Animale et les forces de l’ordre intervenir chez lui à la mi-janvier 2026, suite à des signalements adressés aux services vétérinaires, rapportait l'association sur son site .

Les bénévoles, les policiers du commissariat des Mureaux et de celui de Mantes-la-Jolie ont découvert des dizaines de Boston Terriers mal en point, enfermés dans des cages étroites, rouillées et insalubres. Ils “vivaient pour la majorité d’entre eux “en batterie”, à l’image des élevages intensifs”, indiquait Action Protection Animale.



Action Protection Animale / Facebook

Le quotidien de ces animaux était marqué par l’obscurité, l’enfermement, la saleté, ainsi que la privation d’eau et de nourriture. Pour la plupart, ils “souffrent de blessures liées aux barreaux qu’ils rongeaient à longueur de journée”. C’est dire la détresse dans laquelle ils étaient…



Action Protection Animale / Facebook

Outre la maigreur, les chiens avaient les griffes très longues, des problèmes dentaires, des signes laissant penser à des fractures, ainsi que des ulcères. L’un d’eux avait un œil en si mauvais état que celui-ci a dû lui être retiré.



Action Protection Animale / Facebook

“Ils n’ont jamais connu la rue, les parcs, et encore moins la laisse”

“N’ayant probablement jamais connu l’extérieur, la plupart d’entre eux souffrent également de syndrome de privation sensorielle, poursuivait Action Protection Animale. Ils n’ont jamais connu la rue, les parcs, et encore moins la laisse.”



Action Protection Animale / Facebook

Tétanisés par la peur et l’absence d’activité, ils ont dû être portés par les bénévoles jusqu’aux véhicules. “Malgré leur terreur de franchir le seuil de leur prison, tous se montrent extrêmement affectueux une fois en confiance”, ajoutait l’association, qui les a tous pris en charge et a porté plainte.

Action Protection Animale / Facebook

Action Protection Animale est à la recherche de familles d’accueil pour permettre aux Boston Terriers rescapés d’intégrer les bases de la vie à la maison et de reprendre confiance dans l’optique de leur mise en adoption.

Par ailleurs, elle a publié une vidéo du sauvetage sur YouTube. La voici :