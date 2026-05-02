Prisonnière d'un balcon dans un appartement insalubre et forcée de courir derrière son maître à vélo, cette chienne est sauvée et attend l'adoption

Sauvée d’un logement insalubre où elle survivait enfermée, Nolia est désormais en sécurité et prise en charge par une association qui a porté plainte contre son propriétaire. Malgré ce passé difficile, cette chienne d’une grande douceur attend désormais une famille aimante pour enfin commencer une nouvelle vie.

Nolia, femelle Berger Allemand de 8 ans, vivait dans de très mauvaises conditions jusqu'à l'intervention des autorités et sa prise en charge par Action Protection Animale, qui relate ce sauvetage sur son site .

La chienne avait pour cadre de vie un appartement où l'hygiène laissait vraiment à désirer, son occupant étant manifestement atteint du syndrome de Diogène. Le logement en question était rempli d'objets et de détritus en tout genre qui s'accumulaient dans les pièces, y compris le balcon où Nolia était détenue.

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Action Protection Animale

La situation avait été révélée au grand jour grâce à des signalements pour nuisances. Les intervenants ne s'attendaient donc pas à trouver une chienne en arrivant sur les lieux.

L'endroit était « totalement inadapté à toute vie, humaine comme animale », indique Action Protection Animale.

Nolia n'avait quasiment aucune liberté de mouvement à cause de l'étroitesse et de l'encombrement.



Action Protection Animale

« Elle mérite enfin autre chose : une vraie vie, un foyer, de l’amour »

Toujours d'après l'association, les autorités avaient déjà eu affaire à son propriétaire. « L’individu, déjà connu des services de police pour des faits de maltraitance animale, faisait l’objet d’une procédure en cours », peut-on ainsi lire sur le site d'APA. Il s'était notamment signalé en attachant Nolia à son vélo pour la faire courir derrière lui.

Action Protection Animale, qui a porté plainte, l'a prise en charge et confiée à sa structure d'accueil francilienne. Elle n'a plus rien à craindre et reçoit tout le soin et l'attention dont elle a besoin pour prendre un nouveau départ. « Malgré tout ce qu’elle a vécu, Nolia est d’une gentillesse incroyable, assurent ses bienfaiteurs. Elle mérite enfin autre chose : une vraie vie, un foyer, de l’amour. »

La prochaine étape sera de lui trouver une famille d'accueil, avant de lui chercher un adoptant.

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L’info Woopets : qu’est-ce que le syndrome de Diogène et quels sont les risques pour les animaux ?

Le syndrome de Diogène est un trouble caractérisé par une accumulation extrême d’objets et de déchets, souvent associée à une négligence profonde de l’hygiène corporelle et des conditions de vie. Dans ce contexte, les animaux présents se retrouvent souvent à évoluer dans un environnement insalubre, un manque de soins et parfois un confinement sévère, avec des conséquences directes sur leur santé (parasites, maladies, dénutrition…) et leur comportement (stress, anxiété, troubles de socialisation…).

Dans biens des cas, il est associé au syndrome de Noé qui correspond, quant à lui, à l’accumulation compulsive d’animaux, souvent avec une intention initiale de les sauver, mais sans capacité réelle de s’en occuper correctement.