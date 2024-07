Sauvé d'un abattoir canin, ce Labrador réapprend à vivre et à être heureux à des milliers de kilomètres chez sa nouvelle famille

Jackie Head habite Bulkington dans le Warwickshire, comté du centre de l’Angleterre. Accueillant bénévolement des chiens pour le compte de l’association locale Yappy Ever After, elle est depuis peu la maîtresse provisoire d’un Labrador Retriever sauvé du marché de la viande canine en Chine, rapportait la BBC.

Le quadrupède en question répond au nom de Toby. Malgré ses terribles et profonds traumatismes, il n’a rien perdu de sa joie de vivre, ni de sa confiance envers l’humain.

Jackie Head avait découvert Toby et son histoire sur le site de Yappy Ever After et avait tout de suite proposé d’ouvrir les portes de son foyer à ce toutou victime de maltraitance. Ses bourreaux l’avaient, en effet, presque entièrement rasé et il présentait des marques de brûlures à la cigarette à divers endroits du corps. En outre, il était dans un état de maigreur extrême, ne pesant que 9 kilogrammes au moment son arrivée en Angleterre.



BBC

Recevant tous les soins dont il a besoin, son état général s’améliore de jour en jour. Son poil repousse, ce qui lui vaut des démangeaisons apaisées par des massages fréquents à l’huile de coco. Grâce à un régime alimentaire spécial, il regagne progressivement du poids.

« Il s’est parfaitement intégré »

Patient et calme, il s’adapte doucement à son nouvel environnement. « Il s’est très bien installé, dit Jackie Head. C’est un garçon adorable. Il s’est parfaitement intégré et se comporte tellement bien ».

Son apprentissage de la vie de famille se déroule également sans accroc, car il apprend vite. Il s’assied sagement au bord de la route en attendant de pouvoir traverser et son attitude est excellente à la maison.

Sa mère d’accueil continue de le préparer à l’adoption et Toby n’aura certainement aucun mal à trouver un adoptant lorsqu’il sera totalement prêt à rejoindre sa famille pour toujours.

Lui qui se dirigeait tout droit vers un fin tragique lors d’un tristement célèbre festival de la viande canine en Chine est désormais promis à une existence heureuse en Grande-Bretagne.