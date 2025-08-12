Sauvé d’un abandon en pleine forêt par une musheuse, un chien trouve une nouvelle famille à l’office de tourisme

Abandonné en pleine forêt, un chien a vu son destin basculer grâce à la vigilance de promeneurs et à la bienveillance de la communauté locale. Ce qui aurait pu être un drame s’est transformé en belle histoire d’adoption et de solidarité.

Un chien maigre et terrifié attendait désespérément qu’on le sauve après son abandon dans un bois en Isère. Son vœu a été exaucé, des randonneurs l’ayant repéré et conduit chez le vétérinaire. Après son sauvetage, le quadrupède a été adopté, rapportait France 3 Auvergne-Rhône-Alpes le lundi 11 août.

Le samedi 2 août, la page Facebook “Bonjour Corrençon-en Vercors” relatait cette triste trouvaille. Le canidé en question, âgé d’un an et demi et répondant désormais au nom de Laïko, était attaché à un arbre au beau milieu de la forêt. “Les plaintes du pauvre animal ont attiré l'attention de promeneurs qui nous ont avertis, peut-on lire dans la publication. Celui-ci, après un peu d'eau et quelques caresses, s'est laissé détacher et emmener chez le vétérinaire.”

D’après France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, c’est une musheuse qui a réussi à gagner la confiance du chien pour l’approcher et le détacher. L’examen a révélé qu’il était en bonne santé, hormis une petite anémie et de longues griffes, laissant à penser qu’il n’était presque pas - voire pas du tout - promené par ses anciens maîtres.

“C'était peut-être un cadeau de Noël et ses propriétaires l'ont gardé tant que c'était un chiot avant de l'abandonner”, suggérait alors Laureen Jarrand, chargée de communication à l'Office de Tourisme de Corrençon-en-Vercors.



Bonjour Corrençon-en Vercors / Facebook

Le dimanche 10 août, la même page Facebook partageait des nouvelles réjouissantes au sujet de Laïko, annonçant qu’il passait désormais ses journées dans les locaux de l’Office du Tourisme corrençonnais.

“Il ne demande que de l'amour et de l'attention”

“Après une visite chez le vétérinaire pour voir si tout allait bien, de bons repas pour le requinquer, une personne attentionnée a pu l’adopter”, indiquait effectivement l’auteur du post. La personne en question s’appelle Emilie et travaille à l’Office du Tourisme, dont le chien est devenu “le nouvel agent d’accueil” et la “nouvelle mascotte”.

La présence du toutou profite déjà au personnel comme aux visiteurs. “Il est très calme, on voit qu'il a été bien éduqué, dit Laureen Jarrand. Il est très curieux, hyper sociable. Il va vers les gens. On voit qu'il ne demande que de l'amour et de l'attention. Ça apaise les gens.”

Le lendemain, nouvelle mise à jour sur la page “Bonjour Corrençon-en Vercors” dans la foulée du reportage de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, avec un grand merci adressé “à toutes celles et ceux qui, comme Emilie, ouvrent leur porte et leur cœur pour offrir une seconde chance aux animaux abandonnés”.

A lire aussi : Ce chien ayant toujours vécu en refuge espère rencontrer la personne qui lui fera découvrir le bonheur de la vie de famille

L’abandon, justement, est un fléau contre lequel l’Office du Tourisme veut contribuer à lutter en partageant cette histoire qui, fort heureusement, connaît une issue joyeuse.