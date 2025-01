Le sauvetage d'un chiot de 5 jours découvert sous les décombres calcinés offre une lueur d'espoir alors que les incendies sévissent (vidéo)

25 morts, 12 000 bâtiments réduits en cendres et plus de 100 000 habitants évacués. Le bilan – provisoire – des incendies sévissant, depuis le 7 janvier, sur le secteur de Palisades à Los Angeles (Etats-Unis) fait froid dans le dos. Les pompiers travaillent d’arrache-pied et les canadairs enchaînent les vols entre les plans d’eau et les vastes zones en proies aux flammes 24 heures sur 24.

Les animaux sont, eux aussi, les grandes victimes de ce désastre. Entre ceux qui souffrent de brûlures, ayant perdu la vie, ont été laissés livrés à eux-mêmes ou se sont perdus, la détresse est gigantesque.

Au refuge et à la clinique vétérinaire de la Pasadena Humane Society, les bénévoles et les soignants sont mobilisés en permanence, s’employant à sauver autant de vies que possibles alors que le flux d’animaux à secourir continue de grossir.

Dans toute cette tristesse et cette dévastation, il y a, de temps en temps, une petite note d’espoir, comme le sauvetage quasi miraculeux d’un chiot nouveau-né, rapporté par Parade Pets.

Il s’agit d’une toute petite femelle de 5 jours, découverte blessée sous les ruines calcinées d’un bâtiment s’étant effondré pendant une opération d’évacuation à Pasadena, au nord-est de Los Angeles.



pasadenahumane / Instagram

« Elle est en sécurité »

On ne lui pas encore donné de nom, mais l’histoire de cette chienne est la preuve que quelque chose de positif peut arriver même dans les situations désespérées. Elle constitue également une source de réconfort et de motivation pour tous ceux qui sont constamment sur la brèche depuis le début de la série d’incendies.

La petite rescapée est entre de bonnes mains. Elle a été emmenée à l’unité des soins intensifs du refuge et a reçu des soins pour des brûlures aux oreilles. « Elle est en sécurité et s’en remet dans une couveuse », indique l’association sur son compte Instagram. Par ailleurs, on lui a déjà trouvé une famille d’accueil.

La Pasadena Humane Society précise avoir admis plus de 400 animaux depuis le 7 janvier et lance un appel aux dons.