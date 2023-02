Santévet, le spécialiste de l'assurance santé animale, devient le nouveau mécène du label "1% pour les Animaux" de l'association YouCare

Tout comme Woopets et un nombre sans cesse croissant d’entreprises, SantéVet est officiellement devenu membre du label « 1% pour les Animaux », s’engageant à ce titre à reverser une partie de ses bénéfices à la cause animale portée par YouCare.

En s’associant à ce beau projet, le leader français de l’assurance santé animale réaffirme ainsi son engagement pour la protection des animaux et de la biodiversité.

En pratique, le groupe SantéVet va consacrer 1% des bénéfices de ses nouveaux contrats français au soutien des initiatives du label destinées à protéger, secourir et faire adopter les animaux victimes de maltraitances et/ou d’abandon.

Une décision qui s’inscrit totalement dans sa démarche visant à faciliter l’accès à la santé animale pour le plus grand nombre.

L’attachement de SantéVet à cette cause n’est pas une nouveauté ; on se souvient notamment qu’elle avait instauré un congé adoption et une journée de repos en cas de décès de l’animal pour ses collaborateurs.

Thomas Moreau, président et fondateur de YouCare, a d’ailleurs tenu à souligner l’engagement de SantéVet en faveur du bien-être animal et se dit ravi que le groupe « ait rejoint notre label 1% pour les animaux en tant que mécène, pour s’engager à nos côtés, afin de protéger les animaux et leur habitat ».

« Une fierté de pouvoir apporter notre pierre à l’édifice »

Les dons adressés par SantéVet et par les autres entreprises labellisées 1% pour les Animaux permettent de concrétiser des projets qui changent véritablement la vie et la condition animales. Citons les Ruches YouCare grâce auxquelles des associations reçoivent de la nourriture pour animaux, les Pépinières caritatives YouCare pour la reforestation du Sud-ouest, le programme Nouvelle Vie pour l’adoption et contre l’euthanasie, le programme Protection Océan en faveur de la biodiversité marine ou encore la péniche-refuge l’Arche YouCare.

A lire aussi : Une femme a trouvé un moyen d’emmener son chien sénior en balade sans le fatiguer (vidéo)

« Avec des partenaires comme YouCare, nous pouvons […] participer concrètement à la protection des animaux et de leur habitat. C’est une fierté de pouvoir apporter notre pierre à l’édifice aux côtés de l’association créative, dynamique et engagée qu’est YouCare », a déclaré Hugues Salord, cofondateur et président de SantéVet.