Un homme dévasté par la perte de sa fille lors d'un accident de voiture compte sur la solidarité pour retrouver son chien disparu lors du drame

Près d’un mois et demi après l’accident de la route ayant coûté la vie à sa fille, c’est un homme dévasté par cette terrible perte, mais aussi reconnaissant envers les gens qui l’ont aidé, qui a pu à nouveau serrer sa chienne dans ses bras. Cette dernière s’était volatilisée dans la foulée de l’incident mortel, survenu à des milliers de kilomètres du domicile familial, rapportait la CBC le jeudi 9 novembre.

Le mercredi 8 novembre, des retrouvailles inespérées ont eu lieu à Tulsa, dans l’Etat de l’Oklahoma (Etats-Unis), entre Gary Stockwell et sa chienne Meena. « Dès qu’elle m’a vu, elle est devenue folle parce qu’elle savait que j’étais son humain », raconte ce père endeuillé. « Elle était aussi heureuse que moi et la nuit dernière, elle a dormi sur le lit juste à côté de moi. Elle n’ira nulle part », poursuit-il.



Gary Stockwell

S’il était aussi soulagé de l’avoir à ses côtés, c’est également parce que Meena est tout ce qui lui reste de sa défunte fille Macey.



Gary Stockwell

Le drame et la fugue

Le 1er octobre dernier, la jeune femme de 26 ans venait d’effectuer 800 kilomètres de route depuis Fairbanks, en Alaska. Accompagnée de Meena, elle devait en parcourir 5000 de plus pour rentrer à Tulsa. Hélas, en passant par le village canadien de Haines Junction dans le Yukon, Macey avait perdu le contrôle de son véhicule qui s’était retourné.

La conductrice n’y avait pas survécu. Meena, si, mais elle s’était aussitôt enfuie pour disparaître dans la nature.

La chienne « était perdue dans les bois pendant 9 jours », dit son maître. Elle réapparaissait régulièrement au bord de la route, mais courait se cacher dès que quelqu’un l’approchait. Elle a finalement été recueillie par Bruce Tomlin, le maire de Haines Junction, et sa femme Gwen Watson.

Comment ramener Meena chez elle ?

Le couple est resté en contact avec Gary Stockwell et a pris soin de Meena en attendant de trouver le moyen de la rapatrier. « Ils allaient même dépenser l’argent eux-mêmes pour la faire voyager en avion, dit-il. Ils essayaient de trouver quelqu'un pour l'emmener en Colombie-Britannique afin de pouvoir la ramener chez elle. »

C’est un autre couple, qui vit entre l’Alaska et l’Oklahoma, qui a récemment proposé son aide. Il s’est chargé de transporter Meena jusque chez elle à Tulsa, où son propriétaire l’attendait impatiemment.



Gary Stockwell

« Tout ira bien »

Gary Stockwell se dit ému par tant de bienveillance de la part de personnes qu’il ne connaissait absolument pas. De parfaits étrangers qui se sont mobilisés pour lui ramener sa chienne à la maison et ainsi l’aider dans ce pénible travail de deuil. « La gratitude et l'amour que j'ai pour eux sont tout simplement inimaginables », confie-t-il.

« En ce moment, avec Meena à la maison, c'est la seule chose qui me reste de moi et de ma fille... Est-ce que je vais m'en remettre ? J'en doute, mais je pourrais au moins guérir et essayer d’aller un petit peu mieux ? Oui. Meena et moi, tout ira bien », conclut Gary Stockwell.

Gary Stockwell