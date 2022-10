L’Arche YouCare : un projet innovant de refuge pour animaux flottant en passe d’être concrétisé

L’équipe de l’Association YouCare et du label « 1% Pour les Animaux » en rêvait. Le projet est sur le point de voir le jour. Il s’agit de l’Arche YouCare, un refuge d’un tout nouveau type qui sera flottant et plus proche des habitants, sans les contraintes liées à cette proximité.

Repenser le refuge pour animaux pour le rapprocher des habitants des grandes villes sans pour autant leur faire subir de nuisance. C’est sur ce principe que l’idée de l’Arche YouCare a germé. Aujourd’hui, on n’attend plus que les dernières autorisations pour pouvoir enfin lancer les travaux et ouvrir cette structure d’accueil flottante.

L’Arche YouCare sera, en effet, un refuge établi sur une péniche. Projet pilote, son premier exemplaire sera installé à Paris, sur la Seine. D’autres pourraient voir le jour à l’avenir, en France comme ailleurs en Europe, où bon nombre d’agglomérations sont bâties autour de cours d’eau. L’entreprise est, en effet, particulièrement prometteuse.





« Une première mondiale »

Portée par YouCare et le label « 1% Pour les Animaux », elle sera « une première mondiale, indique Thomas Moreau, président de l’Association YouCare. Nous allons créer un refuge sur une péniche et qui sera le seul de Paris accessible en métro ».

L’Arche YouCare pourrait constituer une solution innovante face à la problématique des abandons, qui ont augmenté de 7% sur un an, et celle des euthanasies effectuées faute de place dans les refuges. La péniche permettrait de réduire les délais entre la prise en charge et l’adoption.

En étant au cœur de la ville, là où vivent plus des 2 tiers des animaux domestiques, les animaux du refuge seront ainsi au plus près d’éventuels adoptants. D’autant plus que les habitants de ces zones sont en majorité non motorisés. Pouvoir se rendre dans une structure d’accueil à pied ou à métro est un énorme atout, tant pour les adoptants que pour les pensionnaires.

Malgré cette proximité, le refuge ne causera pas de nuisance aux habitants, ce qui est un autre avantage. Sans oublier que cette alternative revient moins cher en termes de coûts immobiliers.

Si l’Arche YouCare, par sa configuration unique, disposera d’une capacité d’accueil moindre par rapport à un refuge classique, elle permettra cependant d’augmenter les visites et donc les potentielles adoptions. Les espaces se libéreront donc plus vite pour accueillir d’autres animaux.

A l’intérieur, ceux-ci ne seront pas gardés dans des boxes, mais dans des espaces se trouvant derrière une vitre sans tain. Le but est de faire en sorte que les passages des visiteurs ne dérangent pas les chiens en les sur-stimulant.

A lire aussi : Une infirmière itinérante voit un camion arrimer et voler son camping-car avec son chien à l'intérieur !

Se rapprocher des adoptants pour permettre à un nouveau public de passer le pas

L’Association YouCare a présenté le projet aux élus de la Ville de Levallois, où se trouve son siège. Il a été bien accueilli et soutenu par « le Maire de la Ville de Levallois, Madame Pottier-Dumas, ainsi que ses élus », dit Thomas Moreau. L’idée a séduit d’autres responsables. Ainsi, « Madame Pécresse ainsi que Madame Deschiens, toutes deux très engagées pour la cause animale, ont souhaité nous apporter l’appui de la Région Ile-De-France. Pour finir, nous sommes aussi épaulés par Madame Calvez, Députée de la circonscription Clichy Levallois », poursuit le président de l’association à ce propos.

L’équipe est également en contact avec le préfet des Hauts-de-Seine et attend à présent les dernières autorisations qui permettront de lancer les travaux.

Côté financement, YouCare pourra évidemment compter sur les entreprises mécènes du label « 1% Pour les Animaux », qui « va devenir dans les années à venir un réel game-changer pour la cause animale », d’après M. Moreau.

« Nous sommes persuadés que l’idée de se rapprocher des adoptants en créant un refuge axé sur le bien-être de nos pensionnaires, permettra à un nouveau public de passer le pas de l’adoption », conclut le président.