SantéVet, leader de l'assurance animale, œuvre pour une société inclusive et diversifiée en adhérant au club "Les Entreprises s'engagent"

Lancé il y a 6 ans, le club « Les Entreprises s’engagent » réunit entreprises et services de l’Etat autour d’un objectif commun : soutenir et promouvoir l’inclusion et la diversité. SantéVet, spécialiste de l’assurance pour animaux, se joint à ce projet, donnant une nouvelle dimension à son engagement pour une société durable et inclusive.

L’engagement fait partie intégrante de l’identité et des valeurs de SantéVet, le leader de l’assurance pour animaux. Son adhésion au club « Les Entreprises s’engagent » s’inscrit dans cette logique.

En y adhérant et en signant la charte pour l’inclusion et la diversité, le Groupe SantéVet apporte sa pierre à l’édifice d’un monde durable et équitable.

Qu’est-ce que « Les Entreprises s’engagent », au juste ? Il s’agit d’une communauté lancée en 2018 par le Président de la République, rassemblant des entreprises de tailles diverses, les services de l’Etat et l’ensemble des acteurs de la promotion des valeurs sociales et environnementales. Le but de cette initiative novatrice est de mettre en place des coalitions locales, concrètement des clubs départementaux, qui deviennent de véritables plateformes collaboratives et d’échanges aidant leurs membres à atteindre des objectifs communs.

« Notre engagement envers l'insertion à l'emploi est ancré dans notre ADN d'entreprise responsable »

Contribuer à façonner une société inclusive et diversifiée est une œuvre à laquelle tout le monde croit fermement au sein de SantéVet. C’est ce que souligne Hugues Salord, le CEO du groupe : « Notre engagement envers l'insertion à l'emploi est ancré dans notre ADN d'entreprise responsable. Nous nous efforçons continuellement d'offrir des opportunités professionnelles aux jeunes talents et à ceux qui sont éloignés du marché du travail. Nous croyons que chaque individu mérite une chance égale de réussir et de contribuer à la société. »

L’entrée au club « Les Entreprises s’engagent » est une démarche qui en dit long sur la volonté du Groupe SantéVet de faire bien plus que proposer aux propriétaires d’animaux des services innovants (Payvet, Digivet, Vetolib) et à prix justes. Faciliter l’accès aux soins pour nos compagnons à fourrure et ainsi apporter son concours à la lutte contre l’abandon animal et les euthanasies forcées, telle est la philosophie de SantéVet qui lui confère le statut de leader de l’assurance animale en France, en Belgique et en Espagne.

