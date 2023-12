La disparition de la chienne d'assistance d'un vétéran de l'armée inquiète et mobilise sa communauté

Pendant près d’un mois, le propriétaire d’une chienne d’assistance appelée Nikki était sans nouvelles de cette dernière. Sa disparition le privait à la fois d’un membre à part entière de sa famille et d’une source extrêmement précieuse de soutien et de réconfort au quotidien. Pour aider cet ancien militaire ayant des difficultés à se déplacer à retrouver son amie à 4 pattes, les autorités ont fait appel à un groupe de trappeurs professionnels.

Nikki a été retrouvée saine et sauve et ramenée auprès de son maître, dont elle est la chienne d’assistance. Son histoire est racontée par FOX 29.

Vétéran des forces armées américaines, l’homme en question habite Port St. Lucie dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis). Il est âgé et a des problèmes de mobilité. Il doit d’ailleurs s’aider d’un fauteuil roulant pour se déplacer.

Il peut néanmoins aussi compter sur l’aide et la présence inestimables de Nikki. Cette femelle Berger Belge Malinois lui facilite grandement la vie.



City of Port St. Lucie - City Hall / Facebook

Récemment, toutefois, la chienne s’est volatilisée, plongeant son ami humain dans le désarroi le plus total et suscitant en lui de nombreuses interrogations. Où Nikki a-t-elle bien pu partir ? Lui est-il arrivé quelque chose ? Pourra-t-elle survivre seule au milieu de nulle part ? L’angoisse et l’incertitude ne faisaient que s’accentuer au fil des jours, puis des semaines qui s’écoulaient.

Par chance, des habitants du quartier de Torino ont fini par la repérer. La chienne n’avait toutefois pas l’intention de se laisser approcher facilement. Chaque fois qu’on essayait de venir vers elle, elle s’enfuyait en courant pour se cacher dans les bois.

L’intervention décisive des trappeurs

A court de solutions, le service de contrôle des animaux relevant de la police locale a décidé d’appeler des trappeurs professionnels à la rescousse, ceux de l’organisation Treasure Coast Wildlife Trappers.

Quelques jours plus tard, ces derniers ont atteint leur objectif. Nikki s’est, en effet, laissé enfermer dans l’une de leurs cages-pièges.

Après près d’un mois d’attente, la chienne a été retrouvée indemne et a pu rentrer auprès de son humain.

« Merci à tous ceux qui ont rendu ces retrouvailles possibles », peut-on lire sur la publication Facebook de la ville Port St. Lucie relatant les faits.

A lire aussi : Un chien de refuge se met sur son 31 lors d'un évènement d'adoption, mais personne ne s'intéresse à lui