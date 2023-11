Santévet soutient les propriétaires face à l’inflation en proposant 2 services pour la santé de leurs animaux

Santévet accompagne depuis 20 ans les propriétaires d’animaux de compagnie et le fait d’autant plus en ces temps de difficultés économiques. Pour leur permettre d’offrir les meilleurs soins à leurs amis à fourrure dans ce contexte d’inflation, le leader de l’assurance santé animale met à leur disposition 2 services pratiques, utiles et avantageux à plus d’un titre : Jim & Joe et Payvet.